Biden empêche avec succès une augmentation des primes de l'assurance-médicaments.

Les primes des plans de santé Part D sont prévues être dévoilées ce mois-ci. Pour éviter une augmentation substantielle des primes juste avant les élections à venir, l'administration Biden fournit aux compagnies d'assurance des subventions substantielles, potentiellement s'élevant à environ 5 milliards de dollars par an. Cette initiative, mise en œuvre sans l'approbation du Congrès, a suscité la désapprobation de plusieurs législateurs républicains.

Les bénéficiaires de Medicare commenceront à choisir des plans au milieu du mois d'octobre pendant la période d'inscription annuelle. Environ 13,3 millions de personnes sont inscrites à des plans Part D, payant en moyenne 43 dollars par mois pour la couverture en 2024, selon le KFF.

La hausse prévue des primes n'était pas surprenante. Elle découle des révisions du bénéfice des médicaments Medicare présentes dans la loi sur l'ajustement de l'inflation des démocrates de 2022. En plus de la limite de 2 000 dollars, la loi oblige les compagnies d'assurance à assumer une plus grande partie des coûts lors de la phase de couverture catastrophique dépassant le plafond.

À partir de janvier, les compagnies d'assurance couvriront 60 % des coûts des médicaments, avec Medicare et les fabricants de médicaments partageant les 40 % restants pour les médicaments de marque et Medicare couvrant la totalité des 40 % pour les médicaments génériques. Cependant, avant les modifications de la loi sur l'ajustement de l'inflation, les plans n'étaient responsables que de 15 % des coûts, les bénéficiaires payant 5 % et Medicare couvrant le reste.

"En raison de la conception du plan, les compagnies d'assurance auront une responsabilité et une exposition financières considérablement plus importantes", a déclaré Angela Lamari, analyste chez Capstone, une société de Washington qui conseille les investisseurs et les corporations en matière de politique publique. "Par conséquent, les enchères cette année sont considérablement plus élevées que par le passé."

Le programme de subventions, faisant partie d'un projet de démonstration Medicare pour tester les innovations dans les méthodes de paiement ou de remboursement, accordera aux compagnies d'assurance participantes une subvention supplémentaire de 15 dollars par membre par mois. Les compagnies d'assurance limiteront les hausses de primes mensuelles à 35 dollars par rapport à l'année précédente. (La loi sur l'ajustement de l'inflation a déjà limité leur capacité à augmenter les primes.) De plus, Medicare réduira l'exposition des compagnies d'assurance aux bénéficiaires ayant des dépenses de médicaments élevées.

"Si elles se retrouvent avec un nombre exceptionnel de patients à haut risque, elles recevront des subventions supplémentaires du gouvernement pour les dépenses associées", a déclaré James Capretta, fellow senior à l'Institut américain d'entreprise, à propos des compagnies d'assurance.

Ces protections sont associées à une augmentation significative de la subvention directe moyenne de Medicare aux plans Part D, passant d'environ 143 dollars en 2025 à moins de 28 dollars cette année. Cela signifie un passage à Medicare payant les compagnies d'assurance d'avance pour fournir les bénéfices de médicaments fondamentaux, au lieu de les payer rétroactivement pour couvrir les personnes inscrites à haut risque dans la phase de couverture catastrophique.

Le programme de démonstration, qui durera jusqu'à trois ans, n'affecte pas la couverture des médicaments prescription dans les plans Medicare Advantage, qui offrent une gamme plus large de couverture de santé et peuvent gérer les augmentations de primes plus efficacement en modifiant d'autres avantages ou en utilisant d'autres financements gouvernementaux, affirment les experts.

Le Centre des services Medicare et Medicaid a souligné dans un communiqué de presse que la loi sur l'ajustement de l'inflation a introduit les modifications les plus importantes au programme de médicaments depuis sa création en 2006. Provoquer la stabilité des primes peut améliorer la prévisibilité des offres de plans pour les personnes inscrites et "améliorer l'efficacité de la transition" pour à la fois les bénéficiaires et les compagnies d'assurance, a ajouté l'agence, mentionnant qu'elle a lancé des démonstrations similaires dans le passé, y compris après le lancement du programme Part D en 2006.

"La démonstration de stabilisation des primes Part D vise à garantir que les personnes ayant Medicare continuent de faire des économies sur leurs dépenses de médicaments tout en ayant des options de plans de médicaments prescrits stables et abordables", a déclaré l'agence dans un communiqué. "Elle est également cohérente avec d'autres démonstrations que CMS a menées dans le passé pour traiter les problèmes transitoires liés à la mise en œuvre de modifications importantes au programme Medicare."

Mécontentement républicain

Les législateurs républicains font référence à la mesure de l'administration Biden comme un autre exemple de l'échec de la loi sur l'ajustement de l'inflation, que de nombreux républicains ont exprimé leur intérêt à abroger. Ils affirment que la loi pourrait rendre plus difficile pour les personnes âgées de se procurer et d'accéder aux médicaments, ainsi que coûter des milliards de dollars au gouvernement fédéral pour corriger les erreurs de la loi sur l'ajustement de l'inflation.

"L'une des réalisations domestiques les plus importantes de @POTUS est sur le point de provoquer une augmentation considérable des primes Medicare pour millions d'Américains juste avant les élections de novembre", a déclaré le sénateur républicain Bill Cassidy de Louisiane sur les réseaux sociaux il y a un mois, concernant Biden. "Maintenant, son administration se prépare à distribuer des milliards de dollars aux compagnies d'assurance privées..."

D'autres parlementaires ont demandé au Bureau du budget du Congrès d'évaluer le coût du programme de subventions et à la Cour des comptes gouvernementale d'évaluer si le programme contourne inapproprié

