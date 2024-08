Biden assure une aide pour les capacités de défense aérienne de l'Ukraine

Les appels persistants de Zelensky pour obtenir des armes et des munitions supplémentaires ont trouvé un écho à Washington. Les États-Unis ont annoncé un nouveau paquet militaire pour l'Ukraine, axé sur l'aide d'urgence pour la défense aérienne. Il est possible que les attaques russes s'intensifient ce week-end, ce qui rend cette période particulièrement préoccupante.

Le président Biden a promis un soutien militaire supplémentaire à l'Ukraine, notamment pour la défense aérienne. Suite à une conversation entre Biden et le président ukrainien Zelensky, la Maison Blanche a annoncé ce nouveau soutien. Les détails financiers de cette aide n'ont pas été communiqués. Le communiqué mentionne "des missiles de défense aérienne pour protéger les installations cruciales de l'Ukraine, de l'équipement pour la défense contre les drones et des missiles anti-char (...) ainsi que des munitions pour les troupes au front et les systèmes de roquettes mobiles qui les protègent".

Malgré l'agression russe, l'Ukraine reste une "nation libre", a affirmé Biden. Et à la fin du conflit, l'Ukraine sera "libre, autonome et indépendante". "La Russie ne triomphera pas dans ce conflit", a souligné Biden. "Le peuple ukrainien indépendant triomphera - et les États-Unis, nos alliés et nos partenaires seront à ses côtés à chaque étape du chemin".

Les États-Unis sont le principal allié militaire de l'Ukraine, ayant déjà engagé plus de 55 milliards de dollars d'aide depuis le début de l'invasion russe en 2022. Outre les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne contribuent également de manière significative à l'aide militaire internationale à Kyiv.

Précédemment, le président ukrainien Zelensky avait fait une demande urgente de soutien militaire auprès des partenaires internationaux de l'Ukraine lors de son discours nocturne. "Les troupes au front combattent avec des grenades et du matériel usagé, pas avec des mots comme 'demain' ou 'bientôt'", a regretté Zelensky. Selon lui, l'Ukraine cherche des paquets d'armes ou d'équipement "qui ont été promis et convenus mais pas encore livrés". Il n'a pas révélé les identités des "fournisseurs" en retard.

Inquiétudes concernant une escalade des attaques à Kyiv

Simultanément, il y a des craintes que la Russie puisse intensifier ses attaques près de l'indépendance de l'Ukraine, célébrée ce samedi. Le ministère allemand des Affaires étrangères a complété son avertissement aux voyageurs pour l'Ukraine en prévenant contre des attaques possibles de roquettes et d'avions sur les zones peuplées, en particulier Kyiv. Déjà, l'ambassade des États-Unis à Kyiv a émis un avertissement sur un risque accru d'attaques aériennes russes ce week-end. Le 24 août marque l'indépendance de l'Ukraine par rapport à l'Union soviétique. Cette occasion a une signification particulière pour les Ukrainiens depuis le début du conflit en Ukraine il y a plus de deux ans et demi.

Les forces russes contrôlent environ un cinquième du pays et avancent pour obtenir de nouveaux gains territoriaux. Récemment, l'Ukraine a lancé une contre-offensive surprise dans la région russe de

