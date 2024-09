Biden assume un rôle de premier plan en tant que soutien clé de Harris pendant leurs différentes campagnes

En Pennsylvanie, État crucial pour Harris, Biden a pris la parole lors d'une réunion à Philadelphie organisée par les dirigeants des universités historiques noires. Pour la quatrième fois de la semaine, Biden a commencé son discours en rendant hommage à Harris, son ancienne colistière qui est maintenant la tête d'affiche.

"Permettez-moi d'être franc", a-t-il déclaré à l'audience qui a applaudi en signe d'approbation. "J'ai un faible pour Kamala !"

D'un autre côté, Harris a rencontré un important électorat démocrate en coulisses : les syndicats. La vice-présidente a eu une discussion privée avec des membres ordinaires du prestigieux syndicat des Teamsters, qui n'ont pas encore officiellement soutenu un candidat, en attendant plus de détails sur les politiques de chaque candidat concernant le travail organisé.

La stratégie tactique employée par Harris et Biden, selon leurs conseillers, est intentionnelle.

"Nous devons jouer à la fois la défense et l'offensive", a déclaré un conseiller de Harris à CNN.

Harris cherche à maintenir un équilibre délicat. Elle veut adopter les politiques populaires de l'ère Biden tout en mettant en avant son rôle dans l'apport d'une nouvelle direction, alors que les taux d'approbation de son prédécesseur ont été négatifs tout au long de son mandat. Sur la campagne et dans les débats, elle met maintenant en avant son propre programme politique, se démarquant de l'administration actuelle.

Depuis que Harris a pris la tête de la liste, Biden et Harris ont partagé une plateforme officielle à au moins quatre reprises. Cependant, ils n'ont partagé une scène de campagne qu'une seule fois, et cela pourrait devenir rare à l'avenir. Le jour de la fête du travail, ils sont apparus ensemble dans une salle de syndicat de Pittsburgh pour un meeting animé sur les questions de la classe ouvrière.

Bien que le public ait apprécié les deux, l'attention semblait se concentrer sur Biden. Des acclamations de "Merci, Joe" ont retenti pendant son discours. Malgré un temps de parole égal, Biden a parlé pendant 10 minutes de plus. De plus, la voiture et l'avion de Biden sont partis avant ceux de Harris, conformément au protocole présidentiel.

En évitant de telles situations embarrassantes, la division des rôles présente également des avantages. Ils peuvent couvrir une zone plus large et accueillir plus de participants. Harris peut remplir des stades de 10 000 places, tandis que les événements de Biden sont généralement plus petits. Par exemple, à Pittsburgh, où ils ont partagé une scène, l'événement a atteint sa capacité maximale de 600 personnes.

Il y a eu des moments, however, où l'écart entre Biden et Harris est apparu clairement. L'un de ces moments était le débat où Trump a attaqué Harris en disant : "Elle essaie de s'éloigner de Biden. 'Je ne connais pas le type', dit-elle. Elle est Biden."

Harris a répliqué de manière à avoir un impact au-delà de son adversaire républicain.

"Je ne suis pas Joe Biden, pas plus que je ne suis Donald Trump. Ce que j'offre, c'est une nouvelle génération de leadership pour notre pays", a-t-elle déclaré.

Biden n'a montré aucun ressentiment envers les actions de Harris, que beaucoup ont considérées comme un échec notable dans son propre débat contre Trump. Même lorsque Harris a surpassé sa performance dans le débat, Biden n'a exprimé que de la fierté pour sa performance, en la considérant comme un autre exploit pour lui.

En remettant le ticket démocrate à Harris, Biden a gagné plus de liberté dans d'autres aspects de sa vie. Il a regardé le débat depuis sa chambre à l'hôtel JW Marriott Essex House à New York, en assistant à l'anniversaire de sa petite-fille dans un restaurant italien de l'Upper East Side - un luxe qu'il n'aurait pas pu profiter s'il était encore le candidat.

Un jour plus tard, tout en commémorant le 11 septembre dans une caserne de pompiers en Pennsylvanie, il a humoristiquement porté une casquette "Trump 2024" offerte par un supporter de l'ancien président. Cette situation a eu un impact différent de celui qu'elle aurait eu si Trump était encore son rival.

À l'interaction de la caserne de pompiers, le supporter de Trump a appelé Biden un "vieux schnock", mais le moment semblait maintenant légergiven que l'âge de Biden ne domine plus la conversation de la campagne.

De nombreux politiciens du passé ont adopté cette stratégie de se séparer sur la campagne. En 2000, le vice-président Gore a cherché à se distancer du président Clinton, qui était impliqué dans un scandale, alors qu'il se présentait contre George W. Bush. Et en 2020, Biden et l'ancien président Obama n'ont pas apparu ensemble avant les dernières semaines de la course.

Les conseillers reconnaissent que Biden peut encore contribuer considérablement au vote de la Pennsylvanie, et il a discuté d'une tournée de l'État avec son gouverneur.

Biden est susceptible d'être l'un des nombreux soutiens de haut niveau pour la campagne de Harris à l'approche de l'élection. Notamment, Obama et sa femme, Michelle, ainsi que Bill et Hillary Clinton, sont également attendus pour faire campagne pour Harris avant le jour de l'élection.

Intégrer Biden dans la liste d'autres figures démocrates prometteuses sera un défi délicat, a admis un initié, mais un que la campagne est enthousiaste à l'idée de relever.

Et Biden reste engagé dans la promotion.

En prenant la parole lors du brunch de l'excellence noire à la Maison Blanche vendredi, Biden a exprimé son enthousiasme ouvertement, en faisant référence à la possibilité que Harris devienne la première femme noire présidente.

"Kamala n'a pas pu être là aujourd'hui, elle est actuellement en voyage", a-t-il partagé avec l'assemblée sur la pelouse sud de la Maison Blanche. "Elle est constamment à nos côtés. Nous aurons toujours son dos."

