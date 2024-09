Biden apprend les traditions de sous-vêtements porteuses de chance de l'entraîneur victorieux de la NCAA

Au fil des années, de nombreuses équipes sportives victorieuses, y compris celles dirigées par les prédécesseurs du président Joe Biden, ont été invitées à la Maison Blanche. Cependant, l'atmosphère lors de ces réunions était différente de toutes les autres mardi.

De manière inhabituelle, un président s'est retrouvé au centre d'une conversation publique sur une superstition particulière - des sous-vêtements porte-bonheur.

Le coach de basket-ball masculin de l'université du Connecticut, Dan Hurley, est entré en scène. À 51 ans, Hurley a conduit les Huskies à deux titres consécutifs en avril et a amené son équipe triomphante dans la salle Est. Le coach n'a pas honte de ses sous-vêtements porte-bonheur, semblables à des slips.

Andrea, la femme de Hurley, a commencé cette tradition en offrant régulièrement à son mari des slips ornés de dragons de dessins animés, car il est essentially un garçon de 12 ans au cœur, fasciné par les super-héros.

Mardi, Hurley semblait ravi d'être de retour à l'avenue Pennsylvania 1600 et semblait ouvert à discuter des légendes de sous-vêtements : "Nous mentionnons toujours cette croyance. Chaque fois que nous entrons dans une arène, c'est 'Les champions sont là!'"

Biden, conscient des sous-vêtements chanceux de Hurley avec des basilisks mystiques dessus, a plaisanté : "Je croyais que tu commençais avec des dragons ?"

"Pas seulement des dragons", a répondu Hurley.

"J'ai des requins, j'ai des loups. Je suis la main victorieuse. En fait, je ne laisse pas seulement les dragons jouer les matchs, je les porte même en récompense - pour les dragons."

Hurley a ensuite fait un geste vers sa taille, "Ils sont actuellement portés."

Le public a ri avec le président.

Après la révélation, Hurley a admis se sentir nerveux, même avec des expériences passées : "Je pensais que ce serait plus facile en deuxième année. 'Oh, mec, j'ai été à la Maison Blanche avant.'

"Mais c'est aussi terrifiant que merde", a avoué l'entraîneur de UConn.

Biden a ri et Hurley a joué à couvrir sa bouche.

Plus tôt dans la journée, l'équipe de basket-ball féminin de la Caroline du Sud a reçu un accueil plus méditatif.

Dirigée par l'entraîneur Dawn Staley, les Gamecocks ont enregistré une saison de championnat national sans défaite. Staley a exprimé sa gratitude tout en liant la visite à la Maison Blanche à l'histoire de son État natal, la Caroline du Sud.

"Ce moment est significatif pour mon équipe. Il sert de rappel du voyage de notre État - comment le drapeau confédéré a été retiré de notre Capitole, un symbole symbolisant la division et l'exclusion", a déclaré Staley.

"Il ne s'agissait pas seulement de retirer un symbole ; il s'agissait de gens qui se réunissaient pour une vision commune de progrès, de justice et d'égalité", a-t-elle poursuivi.

" Aujourd'hui, mon équipe, mon personnel et moi-même sommes ici, représentant la diversité, l'inclusivité et l'unité. J'espère que ce moment vous inspire, mon équipe, à réfléchir à la puissance qui vient de l'union pour un objectif commun et de faire les choses correctement."

Staley a également exprimé sa gratitude envers Biden pour son engagement envers le pays.

"Je tiens à remercier le président Biden pour votre leadership. Nous admirons votre service et nous croyons vraiment en la continuation de votre héritage en chacun de nous", a-t-elle déclaré, déclenchant des applaudissements.

Biden, ne voulant pas laisser partir Staley trop tôt, a dit : "Laissez-moi vous dire quelque chose. Tous ceux qui occupent des postes publics en Caroline du Sud, priez pour qu'elle (Staley) continue à entraîner et ne se présente pas."

Le rire a rempli à nouveau la salle Est.

Après la discussion amusante sur les sous-vêtements porte-bonheur, le président Biden a mentionné : "Je suppose que chaque sport a ses superstitions." La réussite de l'équipe de basket-ball masculin de UConn sur le terrain est évidente, car ils continuent de dominer dans leur sport.

