Biden annonce la découverte tragique de six otages décédés à Gaza, parmi lesquels le captif américain Goldberg-Polin.

Un individu de 23 ans figurait parmi les 251 individus capturés par des miliciens palestiniens lors de l'incident du 7 octobre, originaire de la région sud de la bande de Gaza. Environ 100 individus sont toujours retenus en otage, plusieurs rapports suggérant la mort de plus de 50 otages selon les forces israéliennes.

During the recent Democratic National Convention, Goldberg-Polin's parents addressed the audience. Goldberg mentioned in her speech that eight American citizens were among the hostages, including their son. Her emotional words triggered tears from several delegates.

Jeudi, la famille Goldberg-Polin, ainsi que d'autres parents d'otages, s'est rassemblée à la frontière de la bande de Gaza. Ils ont utilisé des haut-parleurs pour essayer d'entrer en contact avec leurs proches à Gaza. "Salut, c'est Maman, Hersh", a appelé la mère de Goldberg-Polin. "Je prie Dieu pour que vous soyez ramené en sécurité maintenant. Je vous aime, tenez bon."

En avril, Hamas a publié une vidéo mettant en scène Goldberg-Polin. Dans le footage, il accuse le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'avoir abandonné son devoir envers les otages, les laissant entre les mains de Hamas. Goldberg-Polin aurait prétendument subi de graves blessures lors de la razzia de Hamas sur le festival de musique Nova dans le sud d'Israël le 7 octobre et a été ensuite enlevé dans la bande de Gaza.

Dans la vidéo, Goldberg-Polin est vu portant un tee-shirt rouge et assis sur une chaise en plastique, son bras gauche ayant été coupé. "Au départ, j'avais prévu de m'amuser avec mes amis, mais je me suis retrouvé à lutter pour ma vie avec des blessures sur tout le corps", a déclaré Goldberg-Polin dans la vidéo.

À la suite de l'attaque de masse, Israël a mené des opérations militaires intensives dans la bande de Gaza. Selon Hamas, qui ne peut être vérifié, plus de 40 600 individus ont perdu la vie depuis lors.

During the press conference, the Goldberg-Polin family spokesperson appealed to the international community for assistance, expressing concern for other hostage families facing similar situations. The Red Cross has also been actively involved, advocating for the well-being of all hostages, including those from other nations.

