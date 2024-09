Biden a l'intention de consolider définitivement le partenariat Quad à travers un sommet dans sa ville natale.

Le partenariat actuel est sur le point de passer à une nouvelle phase, alors que la moitié de ses dirigeants – le président Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida – s'apprêtent à quitter leurs fonctions. Dans l'optique de laisser une marque durable sur sa politique étrangère, le président cherche à s'appuyer sur des alliances telles que le Quad pour écrire un chapitre diplomatique conclusif, en réaction à l'influence croissante de la Chine, alors qu'il se prépare à passer le relais à une nouvelle équipe dirigeante.

Malgré les assurances concernant la pérennité de la coalition du Quad, le changement de pouvoir imminent aux États-Unis, avec des options de leader potentiels comme la vice-présidente Kamala Harris ou l'ancien président Donald Trump, et leurs politiques attendues en matière d'alliances et de Chine, pourraient jeter une ombre importante sur cette réunion du week-end. Alors que le quartet planifie les prochaines étapes, ils évalueront la direction et l'approche à venir.

Le Quad, que le président Biden a élevé au rang de priorité absolue au début de son mandat, sert de pierre angulaire essentielle de sa stratégie Indo-Pacifique. Les discussions sur le comportement contentieux de la Chine en mer de Chine méridionale devraient être au premier plan lorsque les dirigeants se réuniront samedi, selon les indications des officiels américains.

Le conseiller à la sécurité nationale John Kirby a indiqué que les dirigeants discuteraient des obstacles persistants dans la région en raison des activités militaires agressives de la Chine, des pratiques commerciales indésirables et des complications entourant le détroit de Taiwan.

Au cours de leur quatrième réunion, les dirigeants devraient annoncer des avancées en matière de sécurité maritime et de collaboration entre gardiens-côtes. Ils se concentreront également sur la collaboration en matière d'aide humanitaire et de réponse aux catastrophes, d'amélioration de l'infrastructure et de technologies émergentes.

L'annonce la plus personnelle pour le président sera le lancement d'une initiative conjointe pour lutter contre le cancer aux côtés des dirigeants du Quad. Ce projet, une extension de l'initiative "Cancer Moonshot" du président, vise à réduire les incidents de cancer du col de l'utérus dans la région Indo-Pacifique en favorisant des dépistages du cancer du col de l'utérus et des vaccinations contre le HPV.

Le Cancer Moonshot est l'une des initiatives les plus personnelles du président à la Maison Blanche, inspirée par la perte de son fils Beau en raison d'un cancer du cerveau. Le programme, qui a été fondé pour éradiquer le cancer, a reçu un financement supplémentaire en 2022 pour stimuler la recherche sur le cancer innovante.

Tandis que le président cherche à laisser une touche personnelle lors de sa dernière rencontre avec les premiers ministres Kishida, Albanese et Modi, il les accueillera à Wilmington, dans le Delaware, à environ 100 miles au nord de Washington D.C., ville de 71 000 habitants. Initialement prévu pour que le gouvernement indien accueille le sommet du Quad cette année, les rôles ont été inversés à mesure que le mandat du président touchait à sa fin. Les dirigeants se réuniront à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU peu après cette réunion.

Au cours de ses rencontres avec chaque leader, Biden organisera des réunions privées dans sa retraite du week-end, où il réside fréquemment. Il rencontrera Albanese vendredi, suivi de sessions avec Kishida et Modi samedi. Ces conversations confidentielles seront tenues à l'écart des regards des médias, contrairement aux réunions bilatérales précédentes du président, où les reporters assistaient généralement à au moins une partie de l'événement.

La réunion principale du Quad aura lieu à l'Académie Archmere, un établissement catholique privé que Biden a fréquenté à Claymont, dans le Delaware. Le programme comprendra une réunion des dirigeants, un événement Cancer Moonshot et un dîner privé.

Plusieurs présidents américains ont utilisé leurs résidences personnelles pour cultiver des liens étroits avec les chefs d'État étrangers. En 1983, le président Reagan et la première dame Nancy Reagan ont accueilli la reine Elizabeth II et le prince Philip dans leur ranch dans les montagnes de Santa Ynez, en Californie. La pluie a empêché les projets d'équitation, mais les

Lire aussi: