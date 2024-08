Biden a eu une conversation avec Netanyahu mercredi, un jour crucial dans les négociations de paix à Gaza.

La Vice-Présidente, Kamala Harris, a participé à une conversation cruciale lors des discussions sur la trêve à Gaza. Previously, Antony Blinken, le Secrétaire d'État américain, a mentionné en Israël que cela pourrait être la dernière chance pour un accord. Biden a passé l'appel depuis Santa Ynez, en Californie, où il était en vacances.

Mardi, Netanyahu a suggéré qu'un accord de paix avec des otages et Gaza ne se produirait peut-être pas, tout en insistant sur le fait que les troupes de l'armée de défense d'Israël resteraient au corridor de Philadelphi à la frontière entre l'Égypte et Gaza. Il s'agit d'un sujet épineux dans les discussions en cours.

Les représentants des différentes parties ont tenu des réunions cette semaine pour préciser les détails d'un accord, suite à la présentation d'une proposition de compromis par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar vendredi dernier. Bill Burns, le directeur de la CIA, et d'autres négociateurs de haut niveau sont attendus à Cairo pour des discussions plus approfondies ce week-end.

Blinken a déclaré mardi, malgré les déclarations de Netanyahu, qu'Israël a accepté le déploiement de troupes de l'IDF à partir de Gaza conformément à la dernière proposition des médiateurs pour se rapprocher d'une trêve avec Hamas.

Interrogé par des reporters, Blinken a déclaré : "L'accord est très précis en ce qui concerne le calendrier et les lieux du retrait de l'IDF de Gaza, et Israël a accepté cela."

Blinken et ses collègues américains ont refusé de revealing les détails de la proposition présentée la semaine dernière. L'accord est structuré en trois phases, aboutissant au retrait complet de l'IDF de Gaza. Cependant, les officiels israéliens ont exprimé à plusieurs reprises leur préoccupation quant à la nécessité de trouver une solution pour sécuriser la frontière Égypte-Gaza, qui a longtemps servi de voie de contrebande.

La présence de l'armée au corridor de Philadelphi et la possibilité pour les Palestiniens de retourner dans leurs maisons au nord ont été parmi les principaux obstacles dans les négociations de trêve entre Israël et Hamas. Hamas a insisté sur un retrait total de l'IDF de Gaza et le droit des citoyens de retourner dans leurs maisons.

Blinken a déclaré que Netanyahu a confirmé l'accord d'Israël à la proposition de médiation et, par conséquent, son plan détaillé de retrait lors de leur réunion.

Un officiel de haut niveau de l'administration américaine a fermement contredit les déclarations de Netanyahu sur le retrait, les qualifiant de "déclarations injustifiées" qui "ne sont pas utiles pour conclure un accord de cessez-le-feu".

Blinken mettait fin à sa visite rapide dans la région au moment où les États-Unis font ce qu'ils considèrent comme un dernier effort pour que les deux parties acceptent l'accord de cessez-le-feu, mettant fin au conflit à Gaza et libérant les otages israéliens détenus par Hamas.

Blinken a souligné en Israël lundi que la responsabilité incombe maintenant à Hamas pour accepter la dernière proposition pour résoudre les conflits restants.

Lire aussi: