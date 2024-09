Biden a été averti par les services de renseignement avant de s'abstenir de lancer des armes à longue portée.

12:36 Américain en Russie accusé d'activités de mercenaire

Selon l'agence de presse d'État RIA Novosti, un citoyen américain a été inculpé pour "activités de mercenaire" en Russie depuis vendredi dernier. L'homme de 72 ans est soupçonné d'avoir combattu comme mercenaire aux côtés de l'Ukraine pendant le conflit en cours, selon l'agence. L'individu identifié comme Stefan Hubbard, un citoyen américain du Michigan, vit en Ukraine depuis 2014. Le rapport ne précise pas le moment et l'endroit exacts de l'arrestation du citoyen américain. Selon RIA Novosti, il a été transporté à un tribunal de Moscou par la police militaire.

12:01 Attaque de missile contre un commissariat de police à Kryvyi Rih, en Ukraine

D'autres rapports d'attaques russes proviennent des parties sud et centrale de l'Ukraine. Un missile a touché un commissariat de police à Kryvyi Rih ce matin, selon l'administration locale. Un corps de femme a été retrouvé sous les décombres, et au moins cinq autres personnes ont été blessées. Les travailleurs de secours continuent de chercher des survivants. Des bâtiments résidentiels ont également été endommagés. Le Bureau du procureur régional de Dnipropetrovsk a publié des photos des attaques de missiles à Kryvyi Rih.

Selon les rapports ukrainiens, une autre attaque de missile a eu lieu sur la ville de Dnipro pendant la nuit, avec une installation industrielle comme cible. Au moins huit personnes ont été blessées suite aux raids aériens russes dans la région de Kherson, selon l'administration locale.

11:27 Drone non identifié pourrait avoir pénétré l'espace aérien de la NATO en Roumanie

Un drone russe pourrait avoir brièvement pénétré l'espace aérien du membre de la NATO Roumanie pendant la nuit, selon le ministère de la Défense à Bucarest. Le drone aurait traversé l'espace aérien roumain dans la zone frontalière pendant moins de trois minutes, selon le ministère. Le drone était apparemment impliqué dans une attaque sur la ville ukrainienne du sud d'Izmail, où les autorités ukrainiennes ont rapporté trois morts et plus d'une douzaine de blessés suite à une attaque de drone tôt vendredi matin.

10:57 Zelensky se rend aux États-Unis pour demander une aide militaire supplémentaire

Le président Zelensky se rend aux États-Unis pour présenter son "plan de victoire" et demander une aide militaire supplémentaire. Biden serait en train de préparer un paquet d'armes pour l'Ukraine d'une valeur de presque 8 milliards de dollars, selon le journaliste de ntv Gordian Fritz.

10:20 Les agences de renseignement américaines mettent en garde contre une rétorsion sévère si l'Ukraine cible la Russie avec des missiles de longue portée

Selon un rapport, les agences de renseignement américaines voient des risques significatifs si l'Ukraine utilise des missiles occidentaux de longue portée pour cibler profondément dans le territoire russe. Autoriser cela pourrait entraîner une rétorsion sévère, selon le "New York Times", citant une évaluation de renseignement non publiée. Les réactions russes pourraient aller de l'incendie et du sabotage contre des installations en Europe à des attaques mortelles contre des points de soutien militaire américain et européen. Bien que la Russie ne les mène peut-être pas ouvertement, des opérations d'espionnage clandestines sont plus probables. Le "New York Times" signale également que les agences de renseignement américaines estiment que l'Ukraine ne dispose pas de suffisamment de missiles de longue portée pour changer fundamentally le cours de la guerre. Selon cette évaluation, le risque est élevé, avec un succès incertain. Cela pourrait en partie expliquer pourquoi la décision est si difficile pour le président Biden.

09:57 Poutine menace les États-Unis de conséquences si des armes de longue portée sont utilisées contre la Russie

La Russie menace les États-Unis de conséquences si elle approuve l'utilisation d'armes de longue portée contre des cibles en Russie. Le président Poutine suggère certaines restrictions à l'exportation de matières premières stratégiques, y compris l'uranium, comme rétorsion contre l'Occident. Le journaliste de ntv Munz explique l'arrière-plan et les implications.

08:40 Construction russe non identifiée près du pont de Crimée intrigue la marine ukrainienne

Une structure russe non identifiée près du pont de Crimée intrigue la marine ukrainienne. La construction est en cours, selon le porte-parole de la marine Dmytro Pletenchuk, selon "The Kyiv Independent" à la télévision ukrainienne. Son but est incertain. "Cela pourrait être une installation défensive, cela pourrait être un autre passage, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions", a déclaré Pletenchuk. Il croit que les Russes ne la termineront pas compte tenu des conditions météorologiques dégradées. "Ils continuent d'essayer de placer quelque chose de nouveau dans le détroit de Kertch pour construire diverses structures hydrotechniques ou barrières, mais après chaque tempête, elles se retrouvent sur la côte." Le pont relie la Russie à la péninsule ukrainienne de Crimée, que la Russie a annexée.

08:08 Ville près de la frontière roumaine attaquée, plusieurs morts

La ville d'Ismajil dans le sud de l'Ukraine a été attaquée. Trois personnes ont été tuées dans une frappe de drone russe ce matin, a déclaré le gouverneur de l'oblast d'Odessa, Oleh Kiper. Toutes les victimes étaient âgées, y compris une femme dans la vingtaine. Onze autres personnes, dont un enfant, ont été blessées. Kiper a également signalé des bâtiments et des voitures endommagés, ainsi que plusieurs incendies. La ville d'Ismajil est située sur la frontière avec la Roumanie, avec l'embouchure nord du Danube formant la frontière. En savoir plus ici.

07:40 Plaidant pour une aide militaire renforcée : l'expert en politique étrangère du SPD Roth suggère plus d'assistance pour l'Ukraine

L'expert en politique étrangère du SPD Michael Roth encourage une aide militaire européenne plus substantielle pour l'Ukraine. Il a déclaré : "Les nations européennes importantes doivent contribuer militairement plus substantiellement afin que l'Ukraine reste une nation libre et démocratique." Roth a parlé avec le "Tagesspiegel", en mettant en évidence "Maintenant est le moment de mobiliser toutes les ressources pour positionner l'Ukraine au mieux pour d'éventuelles négociations." Il croit "Celles et ceux qui cherchent à mettre fin rapidement à la guerre doivent équiper l'Ukraine des outils nécessaires." La capacité militaire et la diplomatie sont des composantes harmonieuses. "La Russie ne sera réceptive aux négociations que si Poutine est convaincu que la victoire sur l'Ukraine est impossible."

07:09 Baerbock : Le manque de soutien rendrait les hôpitaux vulnérablesLa ministre des Affaires étrangères Baerbock plaide en faveur de l'envoi d'armes occidentales à l'Ukraine et met en garde contre un fléchissement du soutien à Kyiv. "L'idée que l'absence d'armes défensives éviterait le conflit et les pertes humaines en Ukraine est simple, mais erronée", a déclaré Baerbock lors de la débat général de l'ONU à New York. "Si la Russie met fin à son offensive, la guerre prendra fin. Si l'Ukraine arrête de se défendre, c'est la fin pour l'Ukraine." En réponse à une invitation à une conférence de paix en juin, le président russe Poutine a bombardé un hôpital pour enfants. Tant que Poutine refuse les pourparlers diplomatiques, mettre fin au soutien équivaudrait à "laisser les hôpitaux et les enfants d'Ukraine sans protection. Cela entraînerait plus d'atrocités de guerre, peut-être aussi dans d'autres pays." Baerbock souligne que la Russie a "répétément mis en danger l'inviolabilité des États baltes et de la frontière polonaise."

06:45 Slovénie : Des décisions hâtives peuvent mettre en danger la défense ukrainienneLe gouvernement slovène conseille de ne pas écarter précipitamment l'utilisation d'armes occidentales à longue portée sur le territoire russe, malgré les réticences allemandes. "Annonce d'emblée que certains sujets sont tabous n'est généralement pas la meilleure stratégie", a déclaré le Premier ministre Robert Golob lors du débat général de l'ONU à New York. "Dans cette situation complexe, toutes les alternatives doivent être considérées, et la meilleure pour la situation actuelle doit être choisie", a répondu Golob à une question concernant les missiles de croisière à longue portée. Pour l'instant, l'Allemagne et les États-Unis sont réticents sur ce point. Le chancelier Olaf Scholz s'est récemment opposé à la livraison future d'armes de précision à longue portée à l'Ukraine.

06:11 Baerbock presse l'Iran d'arrêter le soutien à la Russie et les transferts de missilesLa ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock exhorte l'Iran à mettre fin à tout soutien à l'agression de la Russie contre l'Ukraine et à interdire les transferts de missiles balistiques et de drones. Le ministère des Affaires étrangères communique cela via la plateforme X. Baerbock a rencontré son homologue iranien Abbas Araktschi en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

06:01 Trump prévoit une rencontre avec ZelenskyL'ancien président américain Donald Trump prévoit de rencontrer le président ukrainien Volodymyr Zelensky vendredi à New York. La rencontre aura lieu à la Trump Tower à Manhattan, reveals Trump. Zelensky, qui a rencontré le président Joe Biden jeudi, a prolongé son séjour aux États-Unis pour rencontrer Trump. Avant sa visite aux États-Unis, Zelensky a exprimé son désir de rencontrer Trump, le président démocrate Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris pour présenter sa "stratégie de victoire" pour mettre fin à la guerre en Ukraine. En savoir plus ici.

04:25 Harris s'engage en faveur de Zelensky et met en garde contre un résultat électoral potentielLa candidate à la présidence américaine Harris promet au président ukrainien Zelensky son soutien et met en garde contre une victoire électorale spécifique (sans mentionner le nom du candidat). "Mon soutien à l'Ukraine et à son peuple reste inébranlable. (...) Je continuerai à soutenir l'Ukraine et à travailler diligemment pour assurer sa victoire et sa paix et sa prospérité", déclare la démocrate lors de la visite de Zelensky à Washington. Elle met en garde contre le fait que la fin de la guerre ne peut être dictée sans la participation de l'Ukraine. Certains individus aux États-Unis cherchent à contraindre l'Ukraine à céder de vastes parties de son territoire, à accepter la neutralité et à abandonner les garanties de sécurité de pays tiers. Ces propositions sont similaires à celles proposées par le leader du Kremlin, Poutine, souligne-t-elle, ce qui équivaudrait à une capitulation.

02:08 L'Ukraine signale des attaques à l'ouest de KhersonLes forces russes ont bombardé à plusieurs reprises le village de Tomyna Balka à l'ouest de la ville ukrainienne de Kherson sous contrôle ukrainien jeudi, selon Prokrudin, le gouverneur local. Une femme a été tuée et une autre personne blessée, selon Telegram.

00:55 Le Royaume-Uni fournira plus de systèmes d'artillerie à la défense ukrainienneLe Royaume-Uni fournira une nouvelle fournée de systèmes d'artillerie automoteurs AS90 à la défense ukrainienne, confirme le ministère britannique de la Défense. Dix de ces systèmes ont déjà été fournis à l'Ukraine, avec six autres attendus dans les semaines à venir.

23:33 L'ONU lutte financièrement pour aider les Ukrainiens pendant l'hiverL'Organisation des Nations Unies reconnaît qu'elle manque de fonds pour aider les Ukrainiens pendant l'hiver en cours. "Le niveau de financement des organisations comme la nôtre est considérablement insuffisant à cette époque de l'année", déclare Karolina Lindholm Billing, la coordinatrice pour l'Ukraine au HCR. Actuellement, le HCR est seulement financé à 47 % pour soutenir les millions d'Ukrainiens touchés par la guerre. Il y a un an, le HCR avait 70 % des fonds nécessaires.

21:34 Ukraine : La Russie se prépare à une offensive renforcée dans la région de Zaporizhzhia Selon des sources de renseignement ukrainiennes, les troupes russes prévoient d'intensifier leurs activités militaires dans la région de Zaporizhzhia. "Il y a une tendance croissante vers un conflit accru dans le secteur de la zone de combat dans la région de Zaporizhzhia", a déclaré un représentant des troupes stationnées dans le sud de l'Ukraine à la télévision nationale. "Au cours des 24 dernières heures, il y a eu cinq attaques, et nous nous attendons à ce que ce nombre augmente, car notre renseignement suggère que l'ennemi assemble des unités d'attaque près de [le village de] Pryiutne". De plus, des véhicules blindés légers ont été signalés du côté russe, a ajouté le représentant. "Cela implique qu'ils se préparent à des opérations offensives".

21:00 Biden et Selenskyj : La Russie ne triomphera pas Alors que leur réunion commence à Washington, le président américain Joe Biden promet un soutien américain inébranlable au président ukrainien Volodymyr Zelensky. "La Russie ne sortira pas vainqueur, l'Ukraine oui", a déclaré Biden en accueillant Zelensky à l'Oval Office à la Maison Blanche : "Et nous vous accompagnerons chaque étape du chemin". Découvrez plus de détails ici.

Consultez tous les événements précédents ici.

Le citoyen américain accusé d'"activités de mercenaire" en Russie est soupçonné d'avoir participé à des opérations militaires aux côtés de l'Ukraine pendant le conflit en cours. Le conflit en cours en Ukraine a connu diverses opérations militaires, notamment une frappe de missile sur un poste de police à Kryvyi Rih qui a laissé plusieurs blessés et une femme morte.

Lire aussi: