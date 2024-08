- BGH confirme l' acquittement après une opération policière meurtrière

En mai 2022, lors d'une intervention policière mortelle à Mannheim, la Cour fédérale de justice (BGH) a confirmé l'acquittement d'un des officiers par le tribunal régional compétent. Le tribunal avait décidé en mars que les actions des deux policiers accusés sur la place du marché étaient en grande partie justifiées. L'un des officiers a été acquitté, tandis que son collègue a été condamné à une amende de 6 000 euros. La BGH à Karlsruhe n'a pas encore statué sur le pourvoi en appel de la partie civile concernant l'officier condamné, selon un porte-parole.

Même si la victime mentalement instable n'aurait pas mourir sans l'intervention violente des deux policiers, le juge président du tribunal régional de Mannheim a déclaré à l'époque. Le patient de 47 ans de l'Institut central de santé mentale de Mannheim (ZI) était, selon son médecin, dans un état psychologique exceptionnel ce jour-là. Le médecin avait appelé la police car il craignait que le patient ne se blesse.

Danger pour la sécurité publique

Les policiers étaient non seulement autorisés mais obligés de ramener le patient cardiaque au ZI contre sa volonté. Du point de vue du droit policier, il y avait un danger pour la sécurité publique et l'ordre. Les officiers avaient également le droit de se défendre contre les attaques du futur victime.

Sur différentes vidéos, y compris des caméras de surveillance, on peut voir comment l'un des officiers agrippe le futur victime et comment l'homme se libère avant d'être maîtrisé. L'officier met l'homme à terre avec son collègue, le maintient avec son genou et le frappe au visage avec ses poings. L'homme maîtrisé saigne du nez et reste allongé.

L'homme est décédé à l'hôpital - selon un rapport de défense, en raison d'un arrêt cardiaque suite à un échec circulatoire.

Blessures corporelles dans l'exercice de ses fonctions

Cependant, le tribunal régional a condamné l'un des officiers impliqués, un inspecteur de police de 27 ans à l'époque, à 120 jours d'emprisonnement à 50 euros par jour pour blessures corporelles dans l'exercice de ses fonctions. Il avait frappé l'homme allongé au sol quatre fois de plus avec son poing. Le tribunal a jugé que ces coups n'étaient "pas une action défensive nécessaire".

Les parties civiles ont vivement critiqué le verdict à l'époque. L'homme était une personne effrayée, confuse qui essayait de s'échapper d'une situation menaçante et incompréhensible et qui n'a pas été aidée plus tard, a déclaré l'un des deux avocats des parties civiles.

La défense a plaidé pour l'exonération de l'officier de police condamné pour blessures corporelles dans l'exercice de ses fonctions, invoquant la nécessité et la justification de ses actions lors de l'incident. Cependant, la Cour fédérale de justice à Karlsruhe n'a pas encore statué sur le pourvoi en appel de l'officier accusé.

