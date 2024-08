BGH collecte une clause d'exclusion dans l'assurance maladie de voyage

Lire attentivement les mentions légales peut être payant. Même si un clause énumère plusieurs exemples excluant la couverture d'assurance, elle peut ne pas tenir devant la loi. Par exemple, cela peut être le cas pour les clauses concernant la santé.

En ce qui concerne les clauses d'assurance, les consommateurs doivent comprendre exactement quand la couverture d'assurance est exclue. Il est donc utile de se pencher sur les détails. Une clause formulée de manière générale dans une assurance santé internationale concernant l'exclusion des "maladies médicales précédemment connues" a été jugée confuse par la Cour fédérale de justice (BGH) à Karlsruhe - et donc invalide. (Dossier No.: IV ZR 129/23)

Selon la BGH, il n'est pas suffisant qu'une clause soit formulée de manière à ce qu'un assureur moyen la comprenne. Dans le cas des clauses d'exclusion, les inconvénients et les charges doivent être expliqués le plus clairement possible, afin que les personnes concernées puissent comprendre l'étendue restante de l'assurance.

Exemples trop flous

La BGH a critiqué dans son jugement que, dans le cas spécifique, il n'était pas clairement défini quelle maladie médicale entraîne une perte de couverture. Il n'y avait qu'une liste incomplète d'exemples - par exemple, si une personne avait eu un séjour à l'hôpital dans les 12 derniers mois ou avait reçu le diagnostic "incurable" et/ou "chronique".

Cela rend difficile pour les assurés de "reconnaître suffisamment quelles autres 'conditions' sont couvertes par l'exclusion et lesquelles ne le sont pas". Les exemples ne se réfèrent qu'en partie à des maladies graves. De plus, il n'y a pas de critères uniformes pour la durée de la maladie. Les assurés ne peuvent donc pas comprendre quelles autres maladies, non couvertes par aucun des exemples, entraîneraient également l'inapplication de la couverture d'assurance.

Dans le cas spécifique, il s'agissait de conditions générales d'assurance. Le prestataire avait conclu un contrat d'assurance groupe, y compris l'assurance santé internationale, avec une banque, au bénéfice des titulaires de carte de crédit.

Les consommateurs doivent être attentifs aux spécificités des clauses d'exclusion d'assurance, car une exclusion vague pour les "maladies médicales précédemment connues" dans une assurance santé internationale a été jugée confuse et invalide par la Cour fédérale de justice (BGH). Pour éviter de tels problèmes, il est essentiel de comprendre exactement quand la couverture d'assurance est exclue.

