Beyoncé présente un whisky, inspiré de son arrière-grand-père qui faisait du moonshine.

Il semble qu'elle avait une marque particulière en tête maintenant.

Un mardi, la gagnante de 32 Grammy Awards a annoncé sa dernière entreprise : un whiskey de luxe créé en collaboration avec son arrière-grand-père de l'époque de la Prohibition.

Cette collaboration est un projet conjoint entre Beyoncé et Moët Hennessy, la division des spiritueux du conglomérat de luxe LVMH, qui gère de nombreuses étiquettes de vin, champagne et spiritueux telles que Veuve Clicquot et Dom Pérignon.

Promettant une "touche inhabituelle" au whiskey américain, la boisson est nommée SirDavis en l'honneur de l'arrière-grand-père paternel de Beyoncé, Davis Hogue. Agriculteur et "brasseur clandestin" de l'époque de la Prohibition, Hogue cachait des bouteilles de liquide "dans les nœuds vides des arbres de cèdre pour que ses amis et sa famille les trouvent et les apprécient", selon un communiqué de presse.

"Lorsque j'ai appris que mon arrière-grand-père était un brasseur clandestin, cela m'a semblé que ma passion pour le whiskey était destinée", a déclaré Beyoncé dans un communiqué. "SirDavis est ma façon de l'honorer, en créant un nouveau lien hérité."

Le site de SirDavis présente une lettre manuscrite de Beyoncé à Hogue, déclarant que "votre héritage sert de source d'inspiration et de motivation pour moi".

La recette a été élaborée par Bill Lumsden, le distillateur responsable des whiskies écossais single malt Glenmorangie et Ardbeg de LVMH. Avec un mélange de 51% de seigle et de 49% d'orge malté, le whiskey vieillit dans un fût de xérès, selon le communiqué de presse.

Le profil de goût résultant est décrit comme mettant en valeur des arômes de fruits rouges foncés, de clou de girofle et de cannelle, offrant une "bouche élégante et une texture rappelant les whiskies japonais et écossais".

LVMH a révélé que Beyoncé était très impliquée dans la conception de la bouteille, qui arbore un logo de cheval en bronze représentant les racines texanes de la chanteuse née à Houston.

Bien que décrit comme "des années en préparation", ce mouvement s'aligne sur la récente image publique "cowboycore" de Beyoncé. Sa persona publique, "Cowboy Carter", ainsi que l'album précédent "Renaissance", présentaient tous deux des images de Beyoncé à cheval, avec des références à l'alcool qui apparaissaient dans les deux albums.

SirDavis marque la dernière entreprise de Beyoncé, rejoignant son empire récemment étendu qui comprend un parfum (Cé Noir) et une ligne de soins capillaires (Cécred). La chanteuse de 42 ans dirige également Parkwood Entertainment, qui comprend Ivy Park, une ligne de vêtements de sport, parmi ses filiales.

Beyoncé rejoint une longue liste de célébrités qui se sont lancées sur le marché des boissons de luxe ces dernières années, notamment Drake, Dwayne Johnson, George Clooney et même son propre mari Jay-Z, qui a vendu une participation de 50 % dans sa marque de champagne Armand de Brignac à LVMH en 2021.

Moët Hennessy, quant à lui, espère obtenir une plus grande part du marché américain en plein essor du whiskey de 5,1 milliards de dollars. Le whiskey représente désormais 62 % des exportations américaines de spiritueux, et le nombre de distilleries est passé de 35 il y a deux décennies à 2 600 en 2023.

SirDavis sera disponible aux États-Unis et dans des magasins sélectionnés à Londres, Paris et Tokyo à partir de septembre, au prix d'environ 89 $.

Lire aussi: