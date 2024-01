Beyoncé célèbre les débuts de la composition de ballet de sa sœur Solange

Solange a présenté mercredi sa composition originale pour le New York City Ballet, devenant seulement la deuxième femme noire à le faire, après Lido Pimienta en 2021, selon un représentant des médias pour le ballet.

Beyoncé a célébré l'accomplissement et l'art de sa sœur dans un Instagram au cours du week-end.

"Ma sœur bien-aimée, il n'y a pas de mots pour exprimer la fierté et l'admiration que j'ai pour toi. Tu es une visionnaire et une personne unique", a écrit Beyoncé. "Le morceau que tu as composé est phénoménal. Je t'aime profondément.

Pour sa première collaboration avec un ballet, Solange a composé l'œuvre pour la danseuse et chorégraphe Gianna Reisen.

Artiste pluridisciplinaire, Solange a toujours accompagné sa musique de vidéos et de films époustouflants, comme son album visuel "When I Get Home", sorti en 2019.

Beyoncé a conclu son hommage par un message à l'attention de tous ceux qui remettraient en question le talent multigenre de sa jeune sœur.

"Puis-je vous suggérer de ne pas f*** avec ma sœur", a-t-elle écrit.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com