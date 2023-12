Faits marquants de l'histoire

Bertrand Piccard, pionnier de l'exploration, donne un coup de pouce à la Formule E

L'aviateur Bertrand Piccard, qui a battu tous les records, parle à l'émission Supercharged de CNN.

Le Suisse a récemment effectué le premier tour du monde à bord d'un avion solaire.

Aujourd'hui, Bertrand Piccard donne un coup de pouce à la Formule E en apportant son soutien à la série de courses tout électrique.

Lors de l'émission Supercharged de décembre, l'aventurier suisse a fait l'éloge de la Formule E pour avoir pris l'initiative de rendre les voitures électriques plus pratiques et plus attrayantes.

Bertrand Piccard aux commandes du Solar Impulse 2.

"La Formule E est à la course automobile ce que Solar Impulse est à l'aviation", a déclaré Nicki Shields, présentatrice de l'émission Supercharged.

"C'est un nouveau laboratoire qui montre que les technologies propres peuvent être sexy. Il ne s'agit plus de quelque chose d'ennuyeux et de coûteux, mais de quelque chose qui attire vraiment l'attention des gens. C'est spectaculaire.

M. Piccard et son compatriote André Borschberg ont achevé leur vol historique à l'énergie solaire en juillet, se posant à Abou Dhabi après avoir parcouru 43 000 kilomètres en 23 jours.

Le cockpit ne pouvant accueillir qu'un seul pilote, Piccard et Borschberg ont piloté Solar Impulse à tour de rôle pendant les 17 étapes de l'aventure, qui a duré 16 mois.

Le petit cockpit contrastait avec la vaste envergure de 72 mètres - plus large qu'un Boeing 747 - tapissée de 17 000 cellules solaires, avec quatre batteries alimentant quatre moteurs.

"On se croirait dans un film de science-fiction", dit-il. "Vous regardez le soleil et vous regardez vos quatre moteurs électriques qui font tourner les hélices, vous n'avez pas de bruit, pas de pollution, pas de carburant et vous savez que vous pouvez voler pour toujours... Ce sont les merveilles et les miracles que les technologies propres peuvent réaliser.

Après avoir relevé le défi du vol solaire, M. Piccard utilise désormais ce succès pour encourager l'adoption de l'énergie renouvelable au sol, en lançant une nouvelle initiative lors de la conférence des Nations unies sur le changement climatique qui s'est tenue le mois dernier à Marrakech, au Maroc.

"Le prochain projet est vraiment pour les années à venir, c'est mon dévouement à l'Alliance mondiale des technologies propres que je suis en train de créer.

"Pour moi, c'est le véritable accomplissement du projet Solar Impulse. C'était l'objectif que je m'étais fixé avec ce projet : disposer d'un outil crédible pour encourager l'énergie solaire et les technologies propres.

La Formule E est actuellement en pause hivernale mais revient avec l'ePrix de Buenos Aires le 18 février - troisième manche du championnat du monde 2016-17.

La saison actuelle s'est ouverte avec de nouvelles courses à Hong Kong et à Marrakech et se terminera par des épreuves inédites à Montréal et à New York à la mi-2017.

Selon M. Piccard, la popularité de ce sport n'évolue que dans une seule direction, en aidant à persuader les propriétaires de voitures de passer des anciennes énergies aux nouvelles.

"C'est l'avenir de la course automobile. Les gens commencent à en avoir assez des voitures qui font tant de bruit, qui polluent tant. Il faut aller vers l'avenir, pas vers le passé".

