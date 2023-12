Faits marquants de l'histoire

Bertrand Piccard : Les seules limites sont les croyances que nous avons".

L'aviateur pionnier révèle les détails de son vol record

Bertrand Piccard espère que Solar Impulse favorisera l'adoption des énergies renouvelables.

Avec un père océanographe et un grand-père physicien de renom, l'aviateur suisse a perpétué la tradition familiale d'exploration révolutionnaire.

En 1999, M. Piccard et Brian Jones sont devenus les premiers hommes à effectuer un tour du monde sans escale à bord d'un ballon, le Breitling Orbiter 3, devançant ainsi le magnat britannique Richard Branson et l'homme d'affaires américain Steve Fossett.

Cette année, il a marqué un autre point de repère aérien en réalisant le premier tour du monde à bord d'un avion solaire (Solar Impulse 2).

M. Piccard et son collègue pilote Andre Borschberg ont achevé leur épopée en juillet dernier en atterrissant à Abu Dhabi, après avoir passé plus de 500 heures dans les airs et parcouru plus de 26 000 miles (43 000 kilomètres).

Nicki Shields, présentatrice de CNN Supercharged, s'est entretenue avec l'explorateur de 58 ans lors de la récente conférence des Nations unies sur le changement climatique qui s'est tenue à Marrakech, au Maroc. Il a expliqué certains des dangers auxquels il a été confronté en chemin et comment il espère que son voyage record permettra de se rapprocher d'un avenir où les carburants seront moins polluants.

CNN: Bertrand, tout d'abord, félicitations ! C'est un exploit extraordinaire. Quel effet cela fait-il d'avoir fait le tour du monde à l'énergie solaire ?

Bertrand Piccard: "Cela ressemble à de la science-fiction. Parce que quand vous volez, vous regardez le soleil, vous regardez vos quatre moteurs électriques qui tournent avec les hélices, et vous n'avez pas de bruit, pas de pollution, pas de carburant, et vous savez que vous pouvez voler pour toujours. Et vous vous dites : "Je suis déjà dans le futur". Mais c'est le présent, vous savez. Ce sont les merveilles et les miracles que la technologie peut réaliser".

CNN: Parlez-nous de votre voyage... J'ai cru comprendre que vous et André Borschberg vous êtes relayés pour piloter Solar Impulse 2 ?

BP: "Oui, il n'y avait qu'un seul siège dans le cockpit, donc Andre a piloté certaines étapes, et moi les autres. Nous avons partagé les différents vols. André est donc parti d'Abu Dhabi, puis nous nous sommes relayés pour traverser l'Asie. André a volé du Japon à Hawaï. J'ai ensuite volé jusqu'à San Francisco. Nous nous sommes partagé la traversée des États-Unis. J'ai effectué le premier vol à travers l'Atlantique, il a volé jusqu'en Égypte et j'ai atterri cette année en juillet à Abu Dhabi."

Le tour du monde en 23 jours

Solar Impulse 2 a produit 11 000 kWh d'énergie grâce à 17 000 cellules solaires réparties sur ses 72 mètres d' envergure. Le vol de 17 étapes a duré 23 jours au total, sur une période de 16 mois, et a parcouru43 000 kilomètres.

CNN: Certains vols ont duré plusieurs jours. Comment êtes-vous restés éveillés ?

BP: " On dort par petits moments de 20 minutes, puis le réveil sonne parce qu'il faut vérifier que tout va bien. Ensuite, on peut se rendormir. Lors de la dernière étape, lorsque j'ai volé du Caire à Abu Dhabi en trois nuits, j'ai dormi en moyenne 45 minutes par nuit.

CNN: Cela me donne envie de pleurer - le manque de sommeil !

BP: "Une fois que vous sortez de votre zone de confort, vous pouvez faire beaucoup plus de choses. Les seules limites sont les croyances que nous avons. Toutes nos croyances, toutes les conditions, toutes les certitudes, dès que vous vous en débarrassez, vous fonctionnez beaucoup mieux et c'est en fait la magie de l'aventure.

"Quand vous êtes vraiment dans une aventure, vous perdez toutes vos références. Vous êtes dans un tel état de conscience, d'éveil, de créativité. Il y a une rupture avec tout ce que nous connaissons et, parce que tout est nouveau, vous oubliez ce que vous avez appris (et) vous essayez de découvrir comment vous adapter aux nouvelles situations.

"Ainsi, vous créez toujours de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de faire, de nouveaux types de réactions - c'est une prise de conscience totale. C'est un moment de grâce. C'est fantastique.

CNN: Qu'est-ce qui vous a poussé à faire le tour du monde avec un carburant "propre" ?

BP: "Mon grand-père(Auguste Piccard) a été le premier homme dans la stratosphère. Il a inventé le principe de la capsule pressurisée. Ensuite, mon père(Jacques Piccard) a effectué la plongée la plus profonde jamais réalisée dans la fosse des Mariannes. L'endroit le plus profond de l'océan, à 11 kilomètres de profondeur.

"J'ai toujours cherché à explorer (et) à trouver des moyens de protéger l'environnement. Pour moi, il est donc devenu très, très important de faire de même. Il ne s'agit pas seulement de partir à l'aventure pour le plaisir, mais de réaliser des projets significatifs.

"J'ai donc fait le tour du monde en ballon en 1999. C'était le premier ? mais cela n'avait pas encore de sens. C'était mon rêve personnel, mais cela m'a permis d'avoir l'idée de Solar Impulse, car j'ai brûlé 3,7 tonnes de propane liquide, et chaque jour, j'avais peur de tomber en panne d'essence.

"Le vol a duré 20 jours sans escale. Lorsque j'ai atterri, il me restait 40 kilos. Je me suis dit : "Je ne veux pas refaire un vol comme celui-là, où je crains chaque jour de manquer de carburant. Comment puis-je voler sans jauge de carburant ? Comment puis-je voler perpétuellement ? C'est alors que j'ai eu l'idée d'un avion fonctionnant à l'énergie solaire".

CNN: Les avions solaires seront-ils utilisés par les consommateurs dans les années à venir ?

BP: "Il serait fou de répondre "oui", et stupide de répondre "non" parce qu'aujourd'hui, 200 personnes ne peuvent pas voler sur le Solar Impulse. Mais les frères Wright ne disposaient pas non plus de la technologie nécessaire pour transporter des passagers, et c'est pourtant ce qui s'est passé.

"Le premier ordinateur au monde était aussi grand qu'une maison et aujourd'hui, nous en avons tous un dans notre poche. Solar Impulse est bien sûr grand, il ne vole que par beau temps, il n'y a qu'un pilote et pas de passagers, mais il arrivera à quelque chose. Il s'agit d'un avion électrique, c'est certain.

"Dans dix ans, on verra des avions électriques voler avec 50 personnes sur de courtes distances. Il ne s'agira peut-être pas de traverser des océans à l'aide de l'énergie solaire, mais les premiers pas des avions électriques ont déjà été faits.

"Et surtout, toutes les technologies dont nous disposions pour Solar Impulse peuvent être utilisées dans notre vie quotidienne : mobilité plus propre, maisons mieux isolées, lampes LED, pompes à chaleur, réseaux intelligents. Si tout cela était mis en œuvre dans le monde, nous pourrions déjà diviser par deux les émissions de CO2. Et en même temps, cela permettrait de créer des emplois, de faire des bénéfices, de soutenir la croissance de l'industrie."

CNN: Ce que vous avez fait, c'est montrer les capacités de l'énergie solaire ?

BP: "Pas seulement l'énergie solaire, mais aussi les technologies propres. Une technologie propre, c'est-à-dire une technologie qui rend l'énergie efficace et qui permet d'économiser de l'énergie. C'est le meilleur moyen de faire des bénéfices.

"Vous savez, même pour les négateurs du changement climatique, il est important de comprendre qu'il faut être logique, même si l'on n'est pas écologiste. Et la logique, c'est de remplacer les vieilles choses polluantes et inefficaces par de nouvelles technologies modernes et propres. C'est un moyen de relancer la croissance et de créer des emplois.

CNN: Vous avez récemment lancé l'Alliance mondiale pour les technologies propres. Quels sont vos objectifs ?

BP: "Mon objectif est de parler de solutions, car dans la plupart des conférences internationales, tout le monde parle des problèmes. Mais nous devons montrer que des solutions existent, qu'elles sont rentables et qu'elles peuvent être utilisées dans toutes les situations pour améliorer l'efficacité énergétique. "Économiser l'énergie, économiser les ressources naturelles, c'est la façon la plus rentable de vivre (et) de protéger l'environnement. C'est une opportunité économique et les négateurs du changement climatique doivent aussi le comprendre.

"L' Alliance mondiale pour les technologies propres est un moyen de rassembler tous les acteurs qui produisent, utilisent ou promeuvent les technologies propres et de créer de l'énergie entre les jeunes pousses. De nombreux petits inventeurs disposent de nombreuses solutions, mais personne ne les connaît. Il faut les faire connaître, créer des énergies et trouver des gens pour les financer.

Source: edition.cnn.com