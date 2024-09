- Berlin vise à renforcer la législation: protéger les témoins et faire respecter la justice

Dans la lutte contre le crime organisé, le Sénat de Berlin prend la tête d'un effort national pour renforcer le bouclier entourant les témoins et les professionnels de la justice. La coalition noire-rouge a adopté une législation dans ce but. L'objectif est d'intégrer une nouvelle forme de peine coercitive dans le Code pénal.

La sénatrice de la Justice Felor Badenberg (CDU) a clarifié : "Il s'agit d'une étape législative claire vers une protection accrue dans le domaine de la justice." Le déclencheur est constitué d'exemples de témoins berlinois soumis à des pressions pour dissimuler des informations compromettantes ou entraver les procédures judiciaires.

Des incidents dangereux se produisent plus fréquemment dans les salles d'audience

La sénatrice Badenberg a élaboré : "Il peut s'agir d'un regard intimidant avant la salle d'audience, d'un geste menaçant ou même d'une menace directe contre les professionnels de la justice et leur adresse." Elle a admis qu'il y avait peu de chiffres concrets, mais "il est évident que la probabilité d'escalade de la violence augmente progressivement."

Ces affirmations sont étayées par le nombre croissant d'objets dangereux découverts aux points de contrôle de sécurité des tribunaux berlinois. En 2022, environ 9 600 cas ont été enregistrés, tandis qu'en 2023, 10 700 cas d'objets tranchants ont été découverts.

Lien avec le crime organisé

Fréquemment, ces incidents sont liés à des opérations de crime organisé. Selon la sénatrice Badenberg, "Il s'agit de retarder les procès, d'imposer des obstacles à la présentation de preuves spécifiques, telles que les témoignages de témoins, et finalement de rendre difficile l'identification des auteurs."

Incroyablement, cet effort de protection ne concerne pas seulement les témoins, mais englobe également les juges, les procureurs, les collecteurs et les interprètes, selon Badenberg. Elle a souligné : "Le bon fonctionnement de notre système de justice dépend de la protection de ceux qui font respecter la justice jour après jour."

En 2020, il a été rapporté que trois juges berlinois étaient escortés par des policiers après une série de menaces émanant du trafic de drogue organisé. Ces juges présidaient un procès pour trafic de drogue impliquant des données de messagerie cryptée décryptées de criminels, selon l'administration de la justice de Berlin.

Selon le "Berliner Morgenpost", pas moins de 20 cas réels d'intimidation criminelle ont été rapportés, visant des témoins, des officiels et des experts lors d'enquêtes criminelles et de procès de 2019 à 2022, selon le rapport de l'Office fédéral de police criminelle. Cependant, le sénateur de la Justice de Berlin s'attend à un sous-déclaré important.

Le syndicat de police de Berlin (GdP) soutient pleinement cette initiative. "Depuis des années, nous observons que nos salles d'audience sont utilisées par des syndicats de crime organisé comme une scène pour intimider nos collègues, témoins, procureurs et juges, mais la règle de droit n'a pas réussi à les protéger efficacement", a déclaré le porte-parole Benjamin Jendro. "Berlin trace la voie, et nous espérons que d'autres États soutiendront cette campagne et collaboreront davantage."

Badenberg est optimiste quant au succès du projet. Elle a récemment mis en avant le problème lors de la conférence des ministres de la Justice et croit "que nous pouvons nous attendre à une majorité de votes."

Selon Badenberg, le paragraphe supplémentaire sur la coercition (§240 StGB) devrait être renforcé. Du point de vue du GdP, une catégorie de crime supplémentaire tenant compte de l'affiliation à un gang serait souhaitable.

Badenberg a fait de la lutte contre le crime organisé (CO) un enjeu clé. Cependant, l'initiative concernant le danger pour les témoins et le personnel de justice est d'une importance capitale pour le Sénat dans son ensemble, a-t-elle affirmé. Le projet a déjà été abordé dans l'accord de coalition.

Le Conseil fédéral a initié une réponse à ce problème, reconnaissant la nécessité de mesures de protection accrues. Cette initiative, menée par le Conseil fédéral, vise à renforcer le cadre juridique pour mieux protéger les témoins et les professionnels de la justice.

Compte tenu de la menace croissante pour les professionnels de la justice, le Conseil fédéral estime nécessaire de mettre en place des peines plus strictes pour les groupes de crime organisé qui intimid

