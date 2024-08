- Berlin s'efforce d'améliorer la vitesse d'Internet avec une connectivité super rapide.

Berlin accélère l'extension de son réseau de fibres optiques pour offrir un internet ultra-rapide. Une couverture complète en fibres optiques devrait être atteinte d'ici 2028, deux ans plus tôt que prévu, a annoncé la sénatrice de l'Économie Franziska Giffey (SPD) après une réunion du Sénat. Actuellement, la couverture est de 34 %, ayant doublé en un an, a déclaré Giffey.

De plus, le Sénat a décidé que l'extension de l'infrastructure numérique, à la fois pour le réseau de fibres optiques et les communications mobiles, était maintenant dans l'intérêt public. Cela signifie que l'installation de routes de réseau ou la construction de tours mobiles prendra généralement priorité sur d'autres intérêts qui pourraient entrer en conflit avec le projet. Des exemples de tels intérêts conflictuels pourraient inclure la préservation des sites patrimoniaux.

Extension numérique accélérée avec les districts

L'extension numérique sera également renforcée par un accord avec les districts, a expliqué Giffey. Cela signifie que les districts fourniront un effort supplémentaire et recevront en retour 30 postes supplémentaires de l'État pour ces tâches en 2024 et 2025.

"Une augmentation significative des capacités du réseau est d'une importance capitale pour l'emplacement de Berlin et sa compétitivité internationale", a déclaré Giffey. Elle a également rappelé que le volume de données par an augmentait d'environ 30 % chaque année.

Volume de données croissant

En ce qui concerne les communications mobiles, Giffey a rapporté que Berlin avait atteint une couverture de 5G de 99,7 %. Par conséquent, Berlin est en tête de la course nationale. Une couverture de 100 % est prévue pour 2025, ainsi qu'une modernisation et une densification continues du réseau. Giffey a estimé le taux d'approvisionnement en connexions Internet à plus de 95 %.

