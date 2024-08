- Berlin se souvient de la construction du mur il y a 63 ans

Représentants de la politique, de la culture et de la société, ainsi que d'anciens passeurs et proches de ceux qui ont péri à la muraille de Berlin, ont commémoré le 63e anniversaire de sa construction. Parmi eux figuraient des membres de tous les groupes parlementaires et le maire de Berlin, Kai Wegner (CDU). Ils ont déposé des couronnes au Mémorial de la muraille de Berlin sur la Bernauer Straße.

"We remember those who ont perdu la vie en cherchant la liberté", a déclaré Frank Ebert, commissaire de Berlin pour le traitement de la dictature de la RDA, lors de l'événement central de commémoration à Berlin-Mitte. "Nous nous souvenons également des destins inconnus en nombre et de ceux dont les rêves et la vie ont été détruits par la construction du mur."

Il y avait une douzaine de tunnels d'évasion sur la Bernauer Straße

Dans la Chapelle de la Réconciliation au Mémorial de la muraille de Berlin, le pasteur Thomas Jeutner a rendu hommage à ceux qui ont risqué de s'enfuir d'Est-Berlin à l'Ouest, rampant parfois sous le mur. Une douzaine de tunnels d'évasion sont connus pour avoir été creusés rien que sur la Bernauer Straße.

Eveline Rudolph, témoin de l'époque, a raconté son évasion réussie à travers l'un de ces tunnels en septembre 1962, malgré la surveillance de la Stasi. "C'est inoubliable, ça reste toujours avec moi", a-t-elle déclaré. "C'est inimaginable ce qui aurait pu arriver."

"Qui peut décrire la peur d'être dénoncé ou découvert?"

Ralph Kabisch a également partagé comment le jour où le mur a été construit en 1961 avait été gravé dans sa mémoire. À 22 ans, il a rejoint un groupe de passeurs et a passé des mois à creuser l'un des tunnels.

"Qui peut décrire la peur d'être dénoncé ou découvert, arrêté ou abattu?" a déclaré le pasteur Jeutner. "Pendant des semaines et des mois, beaucoup des deux côtés de la frontière ont cherché des solutions pour permettre l'évasion. Ainsi, tandis que la plupart se sentaient impuissants, certains ont développé une grande détermination et, surtout, la volonté de prendre des risques et d'essayer de s'échapper."

La muraille de Berlin était de 155 kilomètres de long

Jeutner a également fait référence aux défis actuels, tels que la guerre en Ukraine : "Comme jamais auparavant, nous ressentons la douleur de ce que signifie cette grande expérience humaine : fuir."

La construction de la muraille de Berlin a commencé le 13 août 1961. La direction de la RDA voulait mettre fin à l'exode massif de personnes vers Berlin-Ouest et l'Allemagne de l'Ouest, ce qui nuisait à l'économie de la RDA et déstabilisait l'État.

La barrière d'environ 155 kilomètres de long a divisé Berlin pendant plus de 28 ans. Selon la Fondation de la muraille de Berlin, au moins 140 personnes ont été tuées à la muraille ou sont décédées en relation avec le régime frontalier de la RDA. Après des manifestations massives dans la RDA, le mur a été ouvert le 9 novembre 1989.

La muraille de Berlin, qui était de 155 kilomètres de long, a été construite le 13 août 1961 comme mesure de la direction de la RDA pour mettre fin à l'exode massif vers Berlin-Ouest et l'Allemagne de l'Ouest.

La muraille de Berlin, symbole de division, a tenu pendant plus de 28 ans, sa construction étant commémorée chaque année par des représentants de la politique, de la culture et de la société, y compris d'anciens passeurs et proches de ceux qui ont perdu la vie en essayant de la franchir.

Lire aussi: