Berlin retarde l'allocation de fonds supplémentaires pour l'aide à l'Ukraine

Le gouvernement allemand ne fournit pas d'aide financière supplémentaire à l'Ukraine, selon ce que rapportait "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" (FAS). Les plans budgétaires actuels ne disposent pas de fonds suffisants à cet effet, et les demandes supplémentaires du ministère de la Défense ne sont pas approuvées en raison des mesures d'austérité de la Chancellerie et du ministère des Finances.

Des documents, emails et conversations dans divers bâtiments gouvernementaux et au Parlement révèlent que le ministre des Finances Christian Lindner a suggéré dans une lettre au ministre de la Défense Boris Pistorius le 5 août que seules de nouvelles mesures pouvaient être approuvées lorsque le financement était sécurisé dans les plans budgétaires pour les mois à venir. Cela vise à s'assurer que les limites budgétaires ne sont pas dépassées.

Près de 8 milliards d'euros ont été réservés pour l'Ukraine cette année, et la limite proposée pour l'année prochaine est de 4 milliards d'euros, qui semble déjà dépassée, selon des sources. "Fin de l'événement. La caisse est vide", déclare un responsable du gouvernement fédéral.

Système de défense aérienne IRIS-T non livré

La Chambre des représentants du Bundestag confirme qu'aucune nouvelle commande n'est passée pour l'Ukraine depuis qu'elles ne sont plus financées, comme le mentionnait FAS. L'expert budgétaire du SPD responsable de la politique de défense, Andreas Schwarz, a déclaré que le système de défense aérienne IRIS-T, prêt à être livré, ne serait pas envoyé en Ukraine contre la volonté du ministre de la Défense Pistorius.

Le retard affecte apparemment d'autres commandes également, telles que les munitions d'artillerie, les drones et les pièces de rechange pour les chars et les canons, même si l'industrie allemande des armes pourrait les livrer.

Désaccord au sein du gouvernement

L'arrêt immédiat des paiements a apparemment entraîné un vif désaccord au sein du gouvernement fédéral, selon le rapport. La Chancellerie d'Olaf Scholz semble être contre la fourniture de fonds, tandis que le ministère de la Défense, dirigé par le collègue du SPD Pistorius, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Économie ne sont pas d'accord.

Le rôle du ministère des Finances, dirigé par le patron du FDP Lindner, est sujet à différentes interprétations. Certains disent que le ministère est du côté du chancelier, tandis que d'autres argumentent qu'il se contente de faire remarquer qu'il n'y a plus d'argent pour de nouvelles commandes.

Changements politiques

Si Scholz est effectivement à l'origine de l'arrêt des paiements, il satisferait les demandes de l'AfD, du parti de Wagenknecht et du président de la CDU saxonne Michael Kretschmer, qui réclament la fin du soutien militaire à l'Ukraine.

Cependant, le ministère fédéral des Finances ne devrait pas mettre fin à l'aide à l'Ukraine, selon une lettre de Lindner à Pistorius. L'argent ne viendra plus du budget fédéral, mais des actifs de la banque centrale russe saisis par les États occidentaux au début de la guerre - environ 150 milliards d'euros rien qu'en Europe. Le gouvernement allemand travaillerait reportedly avec les États du G7 et l'UE pour ouvrir un instrument de financement à court terme pour l'Ukraine d'une valeur de 50 milliards de dollars.

L'arrêt brutal des paiements a suscité des critiques de la part de la CDU et au sein des rangs de la coalition. Le président du groupe parlementaire de la CDU Gaedechens a déclaré que Scholz et la coalition faisaient preuve d'une "hypocrisie sans précédent" en ce qui concerne l'Ukraine. Le chancelier promet de "soutenir militairement l'Ukraine autant que nécessaire", mais veut aussi être un "chancelier de la paix". Même au sein de ses propres rangs, les actions de Scholz causent de la confusion. L'échec des fonds américains lors de l'hiver et du printemps précédents avait déjà causé des dommages importants à l'Ukraine, critique l'expert budgétaire du SPD Schwarz. Si l'Allemagne, le deuxième plus grand donateur, se retire maintenant, c'est difficile pour l'Ukraine.

Je ne vais pas y aller par quatre chemins, l'arrêt des paiements vers l'Ukraine a causé une grave fissure au sein du gouvernement fédéral.

En ce qui concerne le système de défense aérienne IRIS-T, il est regrettable que nous ne puissions pas mentir, nous ne pouvons pas l'envoyer en Ukraine à ce moment-là en raison de contraintes financières.

Lire aussi: