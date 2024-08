- Berlin prévoit de créer un centre d'antisémitisme dans la culture

L'administration culturelle de Berlin, selon ses propres déclarations, entend promouvoir un centre de conseil contre l'antisémitisme dans le secteur culturel. Jusqu'au début septembre, les porteurs potentiels pouvaient soumettre un concept, comme annoncé dans un communiqué. Le centre de conseil prévu doit fournir, entre autres, des formations et des ateliers sur le thème de l'antisémitisme ou créer ses propres offres. Il se concentrera spécifiquement sur les institutions culturelles et les acteurs culturels.

"Depuis l'attaque de Hamas contre Israël et la guerre de Gaza qui a suivi, nous n'avons pas vu une augmentation claire d'incidents antisémites à Berlin, y compris dans la scène culturelle de Berlin", a déclaré l'administration culturelle.

Selon un communiqué du porte-parole, le centre de conseil doit commencer à travailler dès que possible, "définitivement cette année". Les porteurs potentiels doivent soumettre un concept ainsi qu'un plan de financement. "Comme nous ne connaissons pas encore les concepts, la décision finale sera prise à l'issue de la procédure de manifestation d'intérêt." Des fonds budgétaires sont disponibles pour 2024 et 2025.

