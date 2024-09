- Berlin nomme un superviseur pour les soins infirmiers et le bien-être psychologique

À Berlin, pour la première fois, un Médiateur en matière de soins a été nommé. Sinja H. Meyer-Rötz a commencé ses fonctions le 1er septembre, comme l'a annoncé l'Administration sénatoriale des soins. Ce poste sert de point de contact pour les préoccupations et les plaintes des personnes nécessitant des soins et de leurs proches. Par ailleurs, le poste de Médiateur d'État pour la santé mentale a également été à nouveau pourvu.

Assistance et Orientation

Environ 185 000 personnes nécessitant des soins et environ 200 000 proches aidants résident à Berlin, selon les données de l'État. Le nombre de personnes nécessitant des soins, la plupart étant prises en charge par des proches et des services de soins à domicile, augmente annuellement, a déclaré la sénatrice des soins Ina Czyborra (SPD). "Les défis dans les soins sont immenses - pour le personnel, ainsi que pour les personnes nécessitant des soins et leurs aidants. Notre nouveau Médiateur en matière de soins peut apporter une aide et une assistance pour résoudre les problèmes qui se posent dans la vie quotidienne."

Le Médiateur en matière de soins propose des suggestions et transmet les préoccupations aux autorités compétentes dans un rôle consultatif, selon l'administration. Ce service est gratuit et confidentiel, et un travail anonyme peut être demandé. Les demandes reçues servent de base à un rapport annuel présenté à la Chambre des députés de Berlin, afin de sensibiliser aux problèmes et aux défis auxquels sont confrontées les personnes nécessitant des soins et leurs proches.

Mise en avant de la sensibilisation

Norma Kusserow a été nommée Médiateur d'État pour la santé mentale, comme l'a annoncé l'Administration sénatoriale des soins. Kusserow est également responsable de la division de Psychiatrie, de Toxicomanie et de Santé dans l'Administration sénatoriale. "Malgré tout, certaines maladies mentales restent encore taboues", a déclaré Kusserow, selon l'annonce. "C'est pourquoi mon objectif sera de sensibiliser et de promouvoir le dialogue ouvert à ce sujet."

Kusserow est titulaire d'une maîtrise en travail social. Elle est responsable de l'examen des questions fondamentales concernant l'état des personnes atteintes de troubles mentaux à Berlin et des préoccupations liées au système de soins. Elle est également responsable de la planification, de l'assurance qualité et de la documentation des soins à Berlin.

Formulaire de contact pour le Médiateur en matière de soins de Berlin

Le rôle du Médiateur en matière de soins à Berlin est particulièrement important dans les professions de soins, car il apporte une aide et une assistance aux personnes nécessitant des soins et à leurs proches, en faisant office de lien entre les préoccupations et les autorités compétentes. Le Médiateur d'État pour la santé mentale, Norma Kusserow, joue également un rôle important dans les professions de soins, en mettant l'accent sur la sensibilisation et en encourageant les discussions ouvertes sur les maladies mentales.

Lire aussi: