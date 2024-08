Berlin exprime ses inquiétudes concernant les attaques potentielles contre Kiev.

19:39 Pokrowsk Reste le Principal Théâtre des Opérations Les forces ukrainiennes rapportent avoir repoussé de nombreux assauts russes. Tout au long de la journée, 79 attaques russes ont été signalées depuis les lignes de front est, certaines incluant un soutien d'artillerie et aérien, selon le rapport de situation du quartier général. Une fois de plus, Pokrowsk, situé sur le bord de la région de Donbass, a connu l'activité la plus intense. Les troupes russes ont tenté de sécuriser et d'étendre les gains territoriaux de la journée précédente, avec des rapports de 20 attaques en quelques heures seulement. Des combats également intenses ont été signalés près de Torezk. L'objectif des attaques russes est de prendre le contrôle total de la région de Donbass.

19:07 Sanctions Additionnelles des États-Unis Contre les Chaînes d'Approvisionnement Russes En réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les États-Unis ont imposé des sanctions supplémentaires à Moscou. Les sanctions ciblent environ 400 entreprises et individus, selon le département du Trésor à Washington. Cela comprend environ 60 entreprises technologiques du secteur de la défense dont les "produits et services soutiennent les efforts de guerre de la Russie". Les sanctions visent à perturber les chaînes d'approvisionnement russes. Les entreprises et individus visés sont basés en Russie et dans d'autres pays. Leurs actifs aux États-Unis sont gelés, et les citoyens américains sont interdits de faire des affaires avec eux.

18:38 Flux de Pétrole Russe Augmenté à Travers l'Ukraine La Russie aurait doublé ses livraisons de pétrole à travers l'Ukraine en juillet, selon la société de conseil basée à Kyiv, ExPro. La quantité de pétrole russe circulant dans le pipeline "Amitié" vers les pays de l'UE a augmenté à 1,09 million de tonnes contre 540 000 tonnes en juin, selon la société. Previously, Hongrie et Slovaquie se sont plaintes de la restriction de l'écoulement de pétrole par l'Ukraine. Les deux pays de l'UE ont averti de potentielles pénuries de carburant à partir de septembre. Cependant, le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, a critiqué les deux pays pour ne pas avoir cherché suffisamment d'alternatives aux approvisionnements en pétrole russe, qui ont été placés sous embargo suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque bénéficient actuellement d'exemptions. Lire la suite ici.

17:56 Recherche de Conscrits Russes Disparus à Kursk During the Ukrainian counteroffensive in the Kursk region, numerous Russian conscripts have been captured or reported missing. At least 81 conscripts are missing, with another 38 identified as prisoners in videos released by Ukrainian military, according to the Russian service of the BBC. The data is based on online search notices from the relatives of the recruits. At the start of his invasion of Ukraine, Kremlin leader Vladimir Putin promised that only contract soldiers and volunteers would be deployed to the war zone. However, from the Kremlin's perspective, the defense of Kursk is not considered participation in the so-called "military special operation." Officially, Russia does not provide information on its losses in Kursk. Read more here.

17:19 Drones Suspects au-dessus de Brunsbüttel : La Bundeswehr Aide à l'Enquête La Bundeswehr aide à l'enquête sur les vols de drones suspects au-dessus des installations industrielles en Schleswig-Holstein. Un porte-parole du Commandement territorial confirme qu'ils fournissent des données radar, à la demande de la police, pour aider à clarifier la situation. Covestro et la société de construction suisse Holcim souhaitent également contribuer à l'enquête. Covestro indique avoir détecté des vols de drones. Les entreprises font partie d'un groupe de sociétés chimiques, énergétiques et de logistique situées dans la zone industrielle ChemCoast Park à Brunsbüttel. Le parquet de l'État de Flensburg enquête sur les vols de drones suspects au-dessus des installations industrielles en raison de soupçons d'espionnage dans le but de sabotage.

16:51 Victimes Civiles dans les Attaques Russes Malheureusement, les pertes civiles sont quotidiennes : huit civils ont été tués dans des attaques russes, selon les autorités ukrainiennes. Deux personnes sont mortes dans la région de Sumy frontalier de la Russie. Trois décès ont été signalés dans la région de Kharkiv. Les autorités rapportent également trois décès dans les régions de Donetsk et de Kherson.

16:20 Base de l'OTAN à Geilenkirchen Redonne l'Alerte Verte La base de l'OTAN à Geilenkirchen est revenue à des opérations normales : après avoir élevé le niveau de sécurité au deuxième niveau le plus élevé hier en raison d'une menace potentielle, il a maintenant été abaissé. Un porte-parole de la base refuse de commenter la nature de la menace. Le deuxième niveau de sécurité le plus élevé dans le jargon de l'OTAN indique qu'un incident s'est produit ou qu'il y a des preuves que certaines formes d'action terroriste contre l'alliance sont probables. À titre de précaution, autant d'employés que possible ont été envoyés chez eux.

15:22 Le groupe Wagner en pleine désintégration interne après la mort de PrigojineUn an après la mort de Yevgeny Prigojine, le chef des mercenaires russes, dans un accident d'avion, son armée privée Wagner serait en train de se désintégrer, selon les évaluations des services de renseignement britanniques. Depuis la mort de Prigojine, de nombreux responsables ont quitté le groupe, selon le ministère de la Défense du Royaume-Uni. En conséquence, Wagner a réduit ses effectifs, avec environ 5 000 personnes restant dans ses déploiements en cours en Biélorussie et en Afrique, comparé à son pic de 50 000 personnes en 2023. Plusieurs anciens combattants de Wagner auraient rejoint l'armée russe ou des unités paramilitaires sous le contrôle du ministère de la Défense, selon les analystes militaires. Aujourd'hui marque l'anniversaire de la mort de Prigojine dans cet accident d'avion, après sa tentative de coup d'État infructueuse contre la direction militaire russe deux mois plus tôt. Les dix passagers de l'avion ont également péri. Lire la suite ici.

14:38 L'offensive ukrainienne force Moscou à ajuster les déplacements de ses troupesEn raison des progrès des troupes ukrainiennes dans la région russe de Kursk, Moscou déplacerait des troupes de la région voisine qu'elle a envahie, selon les analystes de l'Institut américain d'études de la guerre (ISW). L'armée russe aurait déplacé certaines unités de la région ukrainienne du sud de Zaporizhzhia pour renforcer la défense de Kursk, selon les publications sur les réseaux sociaux des soldats. Cependant, la Russie tente de maintenir une position solide dans la région principale de son offensive dans l'est ukrainien de Donetsk. Lire la suite ici.

13:59 L'Allemagne remet en question la fiabilité de son aide à l'UkraineLe spécialiste de la sécurité Christian Mölling, de la Société allemande pour les affaires internationales, a exprimé des préoccupations concernant la fiabilité de l'aide de l'Allemagne à l'Ukraine en raison de désaccords budgétaires au sein du gouvernement allemand. Il se concentre sur le débat sur la limitation de l'aide allemande à l'Ukraine et la prise en compte des actifs russes défectueux comme option de financement. "L'Allemagne a marché sur une mine diplomatique, causant des dommages considérables", a déclaré Mölling dans le podcast "The Situation" de "Stern". Il reste incertain si et quand ce plan sera mis en œuvre, a-t-il ajouté. "Le problème réside dans le fait que les fonds n'ont pas encore été reçus, et la méthode de distribution de l'aide à l'Ukraine n'est pas claire."

13:31 Modi étreint Zelensky lors de sa visite à KyivJuste quelques semaines après son controversé hug avec le président russe Vladimir Poutine, le Premier ministre indien Narendra Modi a également partagé une étreinte avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Modi a rendu visite à un mémorial pour les enfants ukrainiens perdus dans le conflit, où il a déposé un ours en peluche. En tant que pays le plus peuplé du monde, l'Inde mantenimiento une neutralité diplomatique dans le conflit. Elle ne impose pas de sanctions occidentales à la Russie et prône constamment une résolution pacifique par le dialogue, bien qu'elle n'ait pas encore formulé de propositions concrètes.

13:03 Le lien de ferry de Kavkaz vers la Crimée reste ferméUn jour après une attaque ukrainienne, le port russe de Kavkaz, vital pour approvisionner la Crimée, reste fermé aux ferries. Le ministère russe des Transports assure que le trafic de ferry reprendra une fois le nettoyage terminé. Kavkaz est situé dans le détroit de Kertch, reliant la mer Noire et la mer d'Azov. La Crimée occupée par la Russie peut être vue depuis Kavkaz, en en faisant l'un des principaux hubs de transit sur la mer Noire. Le carburant et les munitions sont acheminés vers la Crimée via ce port.

12:20 L'attente grandit quant à la réponse de Poutine aux avancées ukrainiennesLe président russe Vladimir Poutine semble pensif face aux succès militaires ukrainiens dans la région de Kursk. "C'est sa réaction habituelle dans de telles situations", déclare la politologue russe Ekaterina Schulmann. "Il se retire jusqu'à ce que la situation se stabilise, puis il poursuit comme si de rien n'était." D'autres analystes russes suspectent que le Kremlin pèse actuellement la faisabilité d'une contre-attaque. Poutine est connu pour sa prise de décision réfléchie, affirment-ils.

10:16 Ukraine Signale la Destruction d'un Ferry à KavkazLa marine ukrainienne partage ses réflexions sur la destruction d'un ferry dans le port russe de Kavkaz. Dmytro Pletentschuk, porte-parole de la marine, déclare à la télévision ukrainienne qu'une autre cible militaire évidente a été éliminée. Le ferry servait à fournir du carburant à l'ennemi et a coulé, rendant le port inopérant. L'incident se serait produit jeudi, le ferry ayant pris feu.

09:44 L'Ambassadeur Russe: Pas de Zone Tampon sur le Territoire RusseL'ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoly Antonov, évoque l'offensive de Kursk et l'objectif d'Ukraine d'établir une zone tampon. Il souligne, selon TASS, qu'une telle zone tampon ne peut pas être créée sur le territoire russe. De plus, il met en garde contre toute consultation avec Washington pour expulser les forces ukrainiennes de la région de Kursk, affirmant que les États-Unis testent constamment la patience des Russes et encouragent des décisions émotionnelles et hâtives.

09:10 Sentiment Négatif envers Poutine en Croissance en RussieAprès que les troupes ukrainiennes aient avancé sur le territoire russe, les sentiments négatifs envers le président Vladimir Poutine semblent augmenter parmi la population russe. C'est ce que révèle une analyse de FilterLabs AI, rapportée par le "New York Times". De nombreux commentateurs en ligne considèrent que l'avancée ukrainienne représente l'échec du gouvernement russe et de Poutine. "La réponse de Poutine à l'incursion était au mieux inadequat et au pire offensante", déclare Jonathan Teubner, PDG de FilterLabs, qui suit les sentiments russes via l'analyse des médias sociaux.

08:36 Modi se Rende à KyivLe Premier ministre indien Narendra Modi se trouve actuellement en Ukraine, comme le confirment les médias indiens et ukrainiens. Il devrait rencontrer le président Volodymyr Zelensky. Kyiv cherche le soutien de l'Inde en raison de son influence mondiale, tout en exprimant des préoccupations quant à sa neutralité déclarée. Le voyage de Modi à Moscou en juillet a suscité des mécontentements en Ukraine et dans d'autres pays occidentaux après la diffusion d'images de lui et du président russe Vladimir Poutine en train de s'embrasser.

08:05 Mises en Garde sur les Attaques de Centrale Nucléaire sont des Mots VidesLe président russe Vladimir Poutine accuse l'Ukraine de planifier une attaque contre la centrale nucléaire de Kursk. Toutefois, le journaliste de ntv Rainer Munz estime que le danger réel d'un incident nucléaire reste purement spéculatif en raison du conflit en cours.

07:33 La Chine et la Biélorussie Cherchent à Renforcer leur CoopérationLa Chine et la Biélorussie cherchent à renforcer leur coopération dans divers secteurs tels que le commerce, la sécurité, l'énergie et la finance. Les pays souhaitent augmenter leur coopération dans les chaînes d'approvisionnement industrielles et réduire les coûts commerciaux pour les deux parties. La Chine est le deuxième plus grand partenaire commercial de la Biélorussie, ayant une importance significative en Asie.

07:05 L'Armée Ukrainienne Critique la Formation Insuffisante des RecruesLes commandants et soldats ukrainiens critiquent la formation insuffisante des recrues et la dominance russe dans l'air et la situation des munitions au front est. Un commandant de bataillon de la 47e brigade confirme les difficultés à engager l'ennemi en raison de l'insuffisance de la volonté de certains recrues d'utiliser les armes à feu, ce qui les rend inefficaces.

06:35 Moscou Suggère l'Allègement des Restrictions sur les Armes pour l'UkraineL'ambassadeur russe aux États-Unis, Anatoly Antonov, pense que les États-Unis vont bientôt supprimer toutes les restrictions sur l'utilisation des armes fournies à l'Ukraine. Il affirme que l'administration américaine agit tactiquement, tendant une main tout en cachant un poignard dans l'autre, cherchant à lever toutes les contraintes actuelles sans avertissement.

06:09 Harris Répète son Soutien à l'OTAN et à l'UkraineLa candidate démocrate à la présidence Kamala Harris réaffirme son engagement envers l'OTAN et promet un soutien continu à l'Ukraine, actuellement sous attaque russe. Elle souligne sa promesse de rester fermement aux côtés de l'Ukraine et des alliés de l'OTAN. Cependant, son rival républicain, Donald Trump, a menacé le retrait de l'OTAN et a encouragé le président russe Vladimir Poutine à envahir l'Europe.

05:38 Présidente de l'Agence de Réseau: le Gouvernement Fédéral en Alerte MaximaleLa présidente de l'Agence de Réseau réaffirme que l'Allemagne reste en alerte maximale en raison du conflit en cours. Elle souligne que le gouvernement fédéral surveille de près la situation et est prêt à y répondre en conséquence.

Malgré des installations de stockage de gaz bien approvisionnées, Klaus Müller, président de l'Agence Fédérale de Réseau allemand, continue d'inciter à la prudence dans la consommation de gaz. "Le gouvernement allemand reste en alerte maximale. Nous devons rester vigilants", a déclaré Müller au "Augsburger Allgemeinen". Il a également mentionné l'avancée de l'armée ukrainienne sur le territoire russe, ce qui pourrait empirer la situation. "Ce n'est pas l'infrastructure de gaz elle-même qui est contestée, mais la zone autour de cette infrastructure est une zone de guerre des deux côtés", a déclaré Müller au journal. Cela inclut la station de gaz de Gazprom à Sudzha, située à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne sur le territoire russe et servant de point de distribution clé pour le gaz exporté vers l'Europe.

04:40 Visite de Modi à Kyiv: "Aucun Problème ne peut être Résolu sur le Champ de Bataille"

Le Premier ministre indien Narendra Modi est prévu pour sa première visite en Ukraine aujourd'hui. Une réunion avec le président Volodymyr Zelenskyy est prévue dans la capitale Kyiv, comme annoncé par le ministère des Affaires étrangères indien. L'Inde maintient une position neutre sur l'invasion russe, ne impose pas de sanctions occidentales à Moscou et est devenue l'un des plus grands acheteurs de pétrole russe bon marché sur le marché mondial. New Delhi prône constamment la résolution du conflit par le dialogue. "L'Inde est fermement convaincue qu'aucun problème ne peut être résolu sur le champ de bataille. La perte de vies innocentes sur les champs de bataille est le plus grand défi pour l'humanité", a déclaré Modi lors d'une visite en Pologne jeudi. Le Premier ministre polonais Donald Tusk a exhorté Modi à jouer un rôle de médiateur dans le conflit.

03:31 Sources: Les États-Unis Préparent une Nouvelle Aide Militaire

Selon des sources gouvernementales, les États-Unis prévoient d'envoyer une aide militaire supplémentaire à l'Ukraine d'une valeur d'environ 125 millions de dollars. Le dernier paquet d'aide comprend des missiles de défense aérienne, des munitions pour les lanceurs multiples Himars, des missiles Javelin et une gamme d'autres armes, d'équipements et de véhicules, ont déclaré les sources sous couvert d'anonymat. L'annonce officielle est attendue aujourd'hui, un jour avant le Jour de l'Indépendance de l'Ukraine. Les armes viendront des stocks du Pentagone, permettant une livraison rapide.

02:12 : L'Ukraine enregistre 53 attaques russes près de Pokrovsk en une journée

L'armée ukrainienne a rapporté un total de 53 attaques russes près de la ville de Pokrovsk dans l'est de l'Ukraine tout au long du jeudi. La capture de Pokrovsk reste l'objectif principal des forces russes en Ukraine, selon un communiqué du quartier général. Il n'y a pas encore de déclaration du gouvernement russe. Selon les informations disponibles, les troupes russes ont progressé régulièrement vers Pokrovsk ces derniers jours.

01:16 : La dirigeante du SPD : sans livraisons d'armes, l'Ukraine serait "effacée de la carte"

Juste avant les élections régionales en Thuringe et en Saxe, la présidente du SPD, Saskia Esken, réaffirme son soutien à l'armée ukrainienne contre la Russie. La chancelière Olaf Scholz s'engage en faveur d'une paix équitable et durable, déclare Esken aux journaux du groupe Funke. " Tant que Poutine ne renonce pas à ses objectifs de guerre contre l'Ukraine, la paix ne peut être obtenue par la voie diplomatique. " Esken lie ses déclarations à une critique de la dirigeante du parti BSW, Sahra Wagenknecht. " Si, comme Frau Wagenknecht et d'autres, nous arrêtions aujourd'hui les livraisons d'armes à l'Ukraine, le pays serait conquis demain et effacé de la carte le jour suivant. Et cela aurait des conséquences catastrophiques pour la sécurité dans toute l'Europe, qui ne mènerait Certainly not to less armament and not to peace. "

23:56 : L'Ukraine craint son hiver le plus rude de l'histoire

Compte tenu de la destruction de l'infrastructure électrique et énergétique de l'Ukraine par les attaques russes, le pays s'attend à un hiver froid et sombre. "Nous sommes confrontés au pire hiver de notre histoire", déclare le ministre de l'Énergie ukrainien, Herman Haluschtschenko, lors d'une vidéoconférence. Cet hiver sera encore plus difficile que le précédent en raison des dommages causés par les attaques russes en cours. L'armée russe utilise différentes armes dans des attaques combinées pour causer autant de destruction que possible, déclare-t-il. En hiver doux, la consommation d'électricité est d'environ 18 gigawatts, en hiver froid elle est de 19 gigawatts. De plus, des réserves d'un gigawatt doivent être créées, déclare Haluschtschenko. Les attaques russes ont détruit environ 9 gigawatts de capacité.

23:08 : L'OTAN relève le niveau de sécurité à la base aérienne de Geilenkirchen

En raison d'une menace potentielle, l'OTAN relève le niveau de sécurité à la base aérienne de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Geilenkirchen. Tous les employés non essentiels ont été renvoyés chez eux, déclare un porte-parole de la base. La base répond à des informations de renseignement indiquant une menace potentielle. "Il n'y a pas lieu de s'inquiéter et il s'agit d'une mesure préventive pour garantir que nous pouvons continuer nos opérations critiques." La police confirme sa présence. D'autres détails ne sont pas communiqués, y compris le nombre de forces déployées.

22:07 : L'Ukraine signale une frappe contre un point de soutien de Kursk

L'armée ukrainienne signale une autre frappe contre les troupes russes dans la région de Kursk. Avec des bombes guidées américaines, ils ont attaqué un point de soutien russe dans l'après-midi, explique le commandant des forces aériennes, Mykola Oleshchuk. "Un poste de commande de drone, une unité de guerre électronique, de l'équipement, des armes et jusqu'à 40 militaires russes ont été touchés", écrit Oleshchuk aux côtés d'une vidéo montrant l'attaque.

21:43 : Première réunion de suivi du Sommet de la paix suisse

Suite au Sommet de la paix en Suisse en juin, une première réunion de suivi a eu lieu, selon l'Ukraine. Des représentants de plus de 40 États et organisations ont participé à la session virtuelle. D'autres telles réunions de groupes de travail doivent suivre, il est dit.

L'Union européenne a été très impliquée dans la réponse à l'invasion de la Russie en Ukraine, en mettant en place des sanctions et en travaillant vers des sources d'énergie alternatives.

De plus, il y a des négociations en cours entre le Premier ministre indien Narendra Modi et le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kyiv. Modi a conseillé à Zelensky d'engager des discussions avec la Russie pour mettre fin au conflit en cours, en mettant l'accent sur la nécessité de résoudre le problème par le dialogue et la diplomatie. Cela témoigne de la poursuite de l'Union européenne pour la diplomatie et les pourparlers de paix, impliquant des leaders internationaux dans l'effort pour mettre fin au conflit en Ukraine.

