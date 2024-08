- Berlin et Hambourg ensemble?

La sénatrice de l'Intérieur et des Sports de Berlin, Iris Spranger (SPD), vise une collaboration avec Hambourg en cas de candidature allemande aux Jeux Olympiques. Elle voit dans une candidature nationale un "aspect charmant" un "tandem sportif avec la ville hanséatique de Hambourg, mais aussi avec d'autres villes : ce serait un signe remarquable d'unité 50 ans après la réunification si les Jeux se déroulaient dans les deux plus grandes villes de l'ouest, Hambourg, et de l'est, Berlin", a-t-elle déclaré à l'agence de presse allemande. Selon les informations de dpa, des discussions ont déjà eu lieu avec la ville hanséatique. Pour Spranger, la coopération avec la ville hanséatique présenterait une image émotionnelle et diverse de l'Allemagne au monde : "Ce serait quelque chose : le mélange hambourgeois de grande ville, de coolitude avec un charme maritime et Berlin, la métropole internationale, la métropole sportive et la métropole la plus verte d'Allemagne."

La sénatrice de 62 ans voit les fondations posées dans la capitale pour accueillir des événements internationaux de grande envergure. Le Championnat d'Europe de football a montré que Berlin peut gérer des événements internationaux de grande envergure. "La métropole sportive de Berlin dispose de l'infrastructure nécessaire, des compétences logistiques, de l'expérience et des compétences pour organiser des événements sportifs internationaux de très haut niveau. Les Jeux mondiaux des Special Olympics 2023 ont également été un grand succès international pour Berlin", a déclaré Spranger.

Le gouvernement fédéral a officiellement débloqué la voie pour une candidature allemande aux Jeux Olympiques. La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), a signé l'accord de base avec le Comité allemand olympique (DOSB) et les États fédéraux et villes intéressés par une candidature début août lors des Jeux d'été à Paris.

Auparavant, le cabinet fédéral avait donné son feu vert pour soutenir une nouvelle tentative olympique allemande. Dans ce processus, le gouvernement fédéral préfère clairement une candidature pour les Jeux olympiques d'été de 2040.

L'Union européenne a exprimé son intérêt à soutenir une candidature allemande potentielle aux Jeux Olympiques, reconnaissant les capacités tanto

Lire aussi: