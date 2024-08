- Berlin et Hambourg ensemble?

La sénatrice de l'Intérieur et des Sports de Berlin, Iris Spranger (SPD), vise une collaboration avec Hambourg en cas de candidature olympique allemande. Elle voit un « charme » dans une candidature nationale avec un « tandem sportif » avec la ville hanséatique de Hambourg, mais aussi avec d'autres villes : « Cela serait un signe remarquable d'unité 50 ans après la réunification si les Jeux étaient organisés dans les deux plus grandes villes de l'ouest, Hambourg, et de l'est, Berlin », a déclaré la sénatrice de 62 ans à l'agence de presse allemande. Selon les informations de l'AP, des discussions ont déjà eu lieu avec la ville hanséatique. Pour Spranger, la coopération avec la ville hanséatique présenterait une image émotionnelle et diverse de l'Allemagne au monde : « Ce serait quelque chose : le mélange hambourgeois de grande ville, de coolitude avec un charme maritime et Berlin, la métropole internationale, la métropole sportive et la métropole la plus verte d'Allemagne. »

Berlin en dialogue avec d'autres régions

Le président de la Fédération des sports de l'État de Berlin, Thomas Härtel, parle dans le contexte de la procédure dite de dialogue de discussions également avec d'autres villes et régions. Un point central ici est le « Village unique » exigé par le Comité international olympique, c'est-à-dire un village olympique central. Cependant, la possibilité d'un « village olympique à Berlin ou à proximité, ainsi que les épreuves équestres et le tournoi de football en Rhénanie-du-Nord-Westphalie - similaire à maintenant aux Jeux en France - ne serait pas un obstacle à Village unique », a déclaré Härtel à l'AP.

« Berlin peut organiser des événements internationaux »

Mais une chose est certaine pour le septuagénaire : « Pour une candidature en 2036, il n'est pas possible sans Berlin, 100 ans après les Jeux à Berlin. Et en 2040, 50 ans après la réunification, Berlin doit également être impliqué. C'est ce que nous ont également dit maintenant de nombreux fonctionnaires internationaux à Paris. Berlin est un ancrage important pour la candidature. »

La sénatrice Spranger voit également les fondations posées dans la capitale pour l'organisation d'événements internationaux. Le championnat d'Europe de football a montré que « Berlin peut organiser des événements internationaux. La métropole sportive de Berlin dispose de l'infrastructure, des compétences logistiques, de l'expérience et des compétences nécessaires pour organiser des événements sportifs internationaux de haute qualité. Les Special Olympics World Games 2023 ont également été un grand succès international pour Berlin. »

Spranger et Härtel soulignent tous deux que la société doit être sensibilisée aux Jeux olympiques. Härtel, qui a passé quatre jours aux Jeux à Paris, s'enthousiasme pour l'atmosphère euphorique dans la capitale française : « Comment les gens ont célébré et été enthousiastes était contagieux. Une médaille d'or pour les fans et les visiteurs, ils ont visiblement montré comment les gens peuvent vivre ensemble en paix et en harmonie. »

Le gouvernement fédéral a officiellement dégagé la voie pour une candidature olympique allemande. La ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser (SPD), a signé l'accord de base avec le Comité olympique allemand (DOSB) et les États fédéraux et villes intéressés par une candidature début août aux Jeux d'été de Paris.

Précédemment, le cabinet fédéral a donné son feu vert pour le soutien politique à une nouvelle tentative olympique allemande. Dans ce cadre, le gouvernement fédéral préfère clairement une candidature pour les Jeux d'été de 2040. Pour Härtel, cependant, les États fédéraux de l'Est devraient alors être impliqués en tant que lieux - 50 ans après la réunification.

