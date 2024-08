- Berlin construit beaucoup moins de pistes cyclables que prévu

Berlin Traîne Derrière Ses Objectifs Autoproclamés d'Infrastructure Cyclable Cette Année

Le Sénat de Berlin a raté ses propres objectifs pour l'expansion de l'infrastructure cyclable cette année. Jusqu'à présent, seuls sept projets cyclables d'une longueur totale d'environ 4,2 kilomètres ont été ouverts à la circulation, selon le département sénatorial des transports. C'est moins que ce que l'organisation à but non lucratif Changing Cities, qui milite pour une infrastructure cyclable durable à Berlin, a rapporté pour la première moitié de l'année.

24 Projets Prévus pour 2024

Un total de 24 projets cyclables d'une longueur de 16,7 kilomètres sont prévus pour 2024, selon le Sénat. "Conformément à la loi sur la mobilité, cela aurait dû être 50 km", a déclaré Changing Cities. Le régent de Berlin avait également annoncé en 2023 qu'il voulait faire plus de progrès sur cette question que le précédent gouvernement rouge-vert-rouge.

La Promesse de 2023 de Wegner

En 2022, environ 26,5 kilomètres de voies cyclables ont été ajoutés sous la sénatrice verte des transports Bettina Jarasch. "Je pense que ce n'est pas un bon bilan", a déclaré Wegner il y a environ un an. "Le bilan que Mme Jarasch a dressé en un an, nous le dépasserons facilement." Cependant, le gouvernement noir-rouge de l'État est loin d'atteindre cet objectif en 2024.

Le Sénat n'a pas précisé si l'objectif annoncé par Wegner s'appliquait toujours. "Notre objectif est de créer une infrastructure cyclable complète à Berlin", a-t-il déclaré. "La mise en œuvre dépend de nombreux facteurs qui ne sont pas toujours sous notre contrôle, ce qui rend difficile la fixation d'un objectif de km spécifique." Il est également important de rénover les itinéraires existants pour les rendre à nouveau sûrs et utilisables.

Promouvoir le Cyclisme pour Réduire les Émissions de CO2

Un facteur important des émissions de CO2 dans le trafic est la circulation des voitures. Les municipalités jouent donc un rôle crucial pour encourager plus de personnes à passer des voitures aux transports en commun et au vélo. En 2018, le gouvernement régional de Berlin de l'époque a adopté la loi sur la mobilité, qui donne la priorité aux transports en commun sur la circulation des voitures dans la capitale. D'ici 2030, la loi exige un réseau cyclable dense de routes cyclables rapides et régulières d'une longueur totale de 2 700 kilomètres. Ces routes cyclables rapides doivent permettre un trajet rapide de la périphérie au centre-ville avec le moins d'arrêts possible, faisant du vélo une véritable alternative à la voiture.

Cependant, le gouvernement précédent a également pris du retard dans la mise en œuvre de cette loi. Initialement, dix telles connexions étaient prévues, l'une d'entre elles ayant déjà été annulée en 2022. En début août, Changing Cities a rapporté que les plans pour huit autres itinéraires avaient été arrêtés.

Le Sénat a contredit cette déclaration en déclarant : "Il y a différents statuts de planification pour les connexions cyclables rapides, mais pas d'annulations." Cependant, en raison de la situation budgétaire tendue, une évaluation et une planification réalistes de la viabilité financière de tous les projets ne sont actuellement pas possibles.

Actuellement, seuls trois

