Berlin connaît une nouvelle fois le chaos de la naissance du panda: Meng Meng accouche de jumeaux.

Les petits pandas géants nés sont en pleine forme et sont choyés par leur mère et une équipe compétente 24 heures sur 24, comme l'a révélé le zoo. "Je suis soulagé que les deux bébés soient nés en bonne santé", a expliqué le directeur du zoo Andreas Knieriem. "Compte tenu de la rareté de moins de 2 000 pandas géants adultes à l'état sauvage, chaque nouveau-né joue un rôle important dans la préservation de cette espèce en danger."

Selon les informations du zoo, les petits des pandas géants, comme les autres espèces de grands ours, naissent "presque nus, sourds, aveugles et roses". Les nouveau-nés pèsent 136 grammes et 169 grammes et mesurent environ 14 centimètres de long. Leur sexe n'a pas encore été déterminé. Le zoo recommande de faire preuve de prudence en raison du taux de mortalité élevé après la naissance. "Maintenant, nous n'avons plus qu'à croiser les doigts pour les premiers jours critiques."

Il s'est écoulé seulement onze jours depuis que la grossesse de Meng Meng a été confirmée par ultrasons. Il n'y a pas si longtemps, le zoo a annoncé que Meng Meng était à nouveau enceinte. Cependant, une naissance réussie n'était pas garantie et les embryons pouvaient avoir péri.

La grossesse a été induite en mars par insémination artificielle. En raison du "diapause embryonnaire", la grossesse chez les pandas géants ne peut être détectée de manière fiable qu'après une période prolongée. Selon le zoo, les œufs fécondés restent initialement dans un état de type hibernation dans le ventre de la mère. Cela peut durer plusieurs mois. Seuls lorsque les conditions extérieures sont favorables, les œufs se développent en embryons.

Meng Meng et son partenaire Jiao Qing appellent le zoo de Berlin leur domicile depuis 2017 et sont les seuls pandas géants en Allemagne. Ils sont prêtés par la Chine, leur pays d'origine. La Chine pratique depuis longtemps la "diplomatie des pandas", prêtant les animaux très recherchés aux zoos étrangers comme symbole de bonne volonté pour influencer internationalement.

"Je suis ravi de l'arrivée de deux authentiques Berlinois", a commenté le maire-gouverneur de Berlin Kai Wegner (CDU) vendredi. La naissance réussie de pandas est un "grand succès" pour le zoo de Berlin.

Il y a cinq ans, Meng Meng a donné naissance à des jumeaux Pit et Paule au zoo de Berlin. C'était la première descendance de pandas en Allemagne, déclenchant une véritable folie des pandas. Depuis décembre 2023, les petits sont installés à la base des pandas de Chengdu en Chine. La nouvelle grossesse est également surveillée par des experts chinois qui se sont rendus à Berlin à cette fin.

Les spécialistes chinois, avec leur expérience d'environ 20 naissances de pandas par an à Chengdu, peuvent mieux évaluer le développement des petits, a expliqué le biologiste et conservateur des pandas du zoo de Berlin Florian Sicks. Avec leurs collègues allemands, ils surveillent les nouveau-nés, qui sont gardés dans un incubateur fourni par une clinique de Berlin. Le processus est similaire à celui d'une unité de soins néonataux dans un hôpital de Berlin, a ajouté Sicks.

Lire aussi: