Berlin connaît une autre émotion pour le panda: Meng Meng, la femelle du panda, donne naissance à une nouvelle progéniture.

Les deux nouveau-nés, rappelant des petits pandas géants, se portent bien sous les soins affectueux 24h/24 de leur mère et d'une équipe médicale expérimentée, a communiqué le zoo. "Je suis rassuré de savoir qu'ils sont nés en bonne santé", a précisé le directeur du zoo, Andreas Knieriem. "Given the minuscule population of around 2,000 adult giant pandas in the wild, every newborn adds considerable impact to the conservation efforts for this endangered species."

Comme c'est souvent le cas avec les petits de grands ours, les jumeaux sont arrivés dans le monde "presque chauves, sourds, aveugles et avec des tons rosés", a partagé le zoo. Mesurant seulement 14 centimètres de longueur, leur sexe reste indéterminé. De plus, le zoo a émis une mise en garde. Les premiers jours après la naissance sont particulièrement difficiles pour les pandas, avec des taux de mortalité élevés: "Maintenant, nous croisons les doigts pour ces jours cruciaux initiaux."

La communication du zoo a mis en évidence que les nouveaux petits pandas géants bénéficient des soins de leur mère et de l'attention constante de l'équipe médicale. En raison de la nature délicate des pandas pendant leurs premiers jours, il est essentiel que les jumeaux surmon

