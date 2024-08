- Berlin commémore ses 60 ans de service volontaire

Depuis six décennies, les jeunes en Allemagne, plus spécifiquement à Berlin, ont eu l'opportunité de participer à une Année de Service Volontaire (ASV). Cet événement marquant est célébré à Berlin par le groupe de travail de l'État de Berlin sur les services volontaires. L'événement a présenté un discours de la sénatrice berlinoise de la Jeunesse et de la Famille, Katharina Günther-Wünsch (CDU).

Environ 2 000 jeunes participent chaque année à une ASV, en collaboration avec l'une des 30 organisations situées à Berlin. Swantje Navasery, porte-parole du groupe de travail de l'État, déclare : "Les services volontaires contribuent à l'harmonie sociale." Elle a déclaré à l'agence de presse allemande que l'ASV favorise l'intégration sociale en réunissant des individus de différents milieux sociaux, cultures et religions, ce qui favorise ainsi la démocratie.

Travailler avec les enfants et les jeunes est le choix préféré de nombreux participants à l'ASV. De nombreux jeunes optent pour un rôle dans le secteur de la santé en tant que préparation à la médecine. La plupart des bénévoles sont des diplômés récents, âgés de 16 à 20 ans.

Navasery réitère : "De nombreux individus choisissent une profession grâce à l'ASV." D'autres sont confrontés à leur avenir et utilisent l'ASV comme une pause avant de choisir une formation ou un apprentissage. La plupart des bénévoles viennent de Berlin en raison de contraintes financières, recevant une allocation mensuelle comprise entre 350 et 450 euros, vivant généralement avec leur famille.

Navasery plaide pour une allocation fédérale pour les bénévoles équivalente au taux maximal de BAföG (992 euros) afin de permettre le remplissage de plus de postes, car Berlin souffre malheureusement d'un manque d'

Lire aussi: