- Berlin approuve la création de 58 nouveaux quartiers résidentiels.

Berlin continue d'à attirer de nombreux groupes, avec Berlin Partner pour les Affaires et la Tech aidant 58 nouvelles entreprises à s'y établir au cours des six premiers mois de l'année, soit une augmentation de 32 % par rapport à l'année précédente, selon Stefan Franzke, PDG de la société de conseil économique publique. "Nous en avons vu 75 s'installer au cours de l'année précédente, ce qui était déjà impressionnant", a-t-il déclaré.

Parmi les nouveaux arrivants, 21 viennent d'Allemagne. Cinq entreprises ont chacune déménagé du Royaume-Uni et de la Turquie. Le Brexit continue d'influencer le choix des entreprises britanniques de déménager à Berlin, avec Franzke qui déclare : "Elles sont essentiellement exclues du marché intérieur européen depuis Londres".

En dépit des troubles mondiaux, le Sénat de Berlin prévoit une croissance économique de 2 % pour l'année en cours. La sénatrice de l'Économie Franziska Giffey (SPD) a déclaré : "Nous nous attendons à dépasser la moyenne nationale et à surpasser le taux de l'année dernière". Une croissance de 0,3 % est prévue pour l'ensemble du pays en 2024.

Berlin continue d'être le principal hub allemand pour les startups, notamment dans les domaines de la finance, de la technologie médicale et des jeux vidéo, a souligné Giffey. Environ 88 % des capitaux-risque du secteur financier en Allemagne sont investis à Berlin. Elle voit d'importantes perspectives dans ces secteurs et s'attend à ce que la croissance de Berlin se poursuive.

Au total, les entreprises accompagnées par Berlin Partner ont investi plus de 650 millions d'euros dans la ville au cours des six premiers mois. Il s'agit de la plus haute valeur depuis le début de la pandémie de Corona. La plupart de ces investissements proviennent du secteur des transports, avec Franzke citant la transformation numérique de l'usine Mercedes à Berlin et les importantes commandes passées auprès de fabricants de trains tels que Alstom, Siemens Mobility et Stadler comme exemples.

