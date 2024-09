Berlin a lancé le renvoi de nombreux demandeurs d'asile en Turquie.

Allemagne prévoit de renvoyer environ 13 500 individus turcs dont les demandes d'asile ont été rejetées. Cette décision suit des discussions approfondies entre Berlin et Ankara, selon les informations du "Frankfurter Allgemeine", citant des sources gouvernementales. Les dispositions sont déjà en place pour transporter jusqu'à 500 personnes par semaine.

L'an dernier, seulement 871 personnes ont été renvoyées en Turquie, mais l'afflux de personnes venues de Turquie en Allemagne a considérablement augmenté en raison des difficultés économiques dans leur pays et de la réélection du président Recep Tayyip Erdogan. En conséquence, la Turquie est devenue le deuxième pays d'origine le plus fréquent pour les demandeurs d'asile, après la Syrie. Cependant, les taux d'approbation restent bas, à seulement 13 %.

De nombreux individus prévus pour être expulsés détiennent actuellement des permis de tolérance en raison de documents manquants ou invalides. Récemment, la Turquie a montré une plus grande volonté d'aider dans cette affaire. De plus, un accord a été trouvé sur un problème complexe - la Turquie avait précédemment refusé les vols charters pour ses citoyens en raison de préoccupations d'image publique, ne permettant les expulsions que par des vols réguliers avec une capacité limitée. À présent, ces vols de rapatriement seront officiellement appelés "vols spéciaux", que la Turquie est plus susceptible d'accepter.

En échange de l'accélération des expulsions, le gouvernement fédéral s'engage reportedly à accélérer le traitement des demandes de visa. La Turquie vise finalement une libre circulation sans visa à long terme. De plus, un remaniement ministériel en Turquie a visiblement accéléré de nombreux procédures previously slow-moving.

