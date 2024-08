Berkshire investit dans Ulta Beauty, Heico alors qu'il se retire d'Apple

Berkshire possédait environ 690 000 actions Ulta Beauty d'une valeur de 266,3 millions de dollars et 1,04 million d'actions Heico d'une valeur de 185,4 millions de dollars au 30 juin, selon un dépôt réglementaire du mercredi contenant ses participations cotées aux États-Unis à cette date.

Les actions Ulta Beauty ont bondi de 14 % et les actions Heico ont augmenté de 3 % en après-bourse, reflétant la croyance que les entreprises ont obtenu l'approbation de Berkshire et peut-être de Buffett.

Le dépôt du mercredi n'a pas précisé si Buffett avait effectué l'achat, bien que ses gestionnaires de portefeuille Todd Combs et Ted Weschler supervisent normalement les investissements en actions plus petits de Berkshire.

Ulta Beauty n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Eric Mendelson, co-président d'Heico, a déclaré qu'il était honoré que Berkshire investisse, citant les modèles d'affaires décentralisés des deux entreprises. Les actions de Heico, basées à Hollywood, en Floride, ont augmenté de 32 % cette année jusqu'à la clôture du mercredi.

« Je suppose que Berkshire est optimiste quant à l'industrie aéronautique, comme nous », a déclaré Mendelson lors d'un entretien téléphonique.

Mieux connue pour posséder la compagnie d'assurance automobile Geico, le chemin de fer BNSF et les actions Apple, la société de portefeuille d'Omaha, dans le Nebraska, a des participations dans de nombreuses entreprises de consommation et de détail.

Son portefeuille d'entreprises comprend des marques telles que Benjamin Moore, Dairy Queen, Duracell et Fruit of the Loom, ainsi qu'environ 2,5 milliards de dollars d'actions dans la chaîne de supermarchés Kroger.

Ulta Beauty, basée à Bolingbrook, dans l'Illinois, compte environ 1 395 magasins dans tous les États-Unis.

Berkshire est également familière avec le secteur aéronautique, ayant payé 32,1 milliards de dollars en 2016 pour Precision Castparts, toujours son plus grand achat d'une entreprise entière.

Buffett a admis plus tard avoir payé trop cher pour Precision, qui a connu des difficultés avec la baisse des voyages aériens pendant la pandémie de COVID-19 et l'immobilisation des avions Boeing 737 MAX.

Sortie de Snowflake

Ulta Beauty et Heico étaient parmi les rares achats de Berkshire lors d'un trimestre marqué par un retrait des actions.

Berkshire a vendu 77,2 milliards de dollars d'actions pendant la période, notamment environ 390 millions d'actions Apple, et a acheté seulement 1,6 milliard de dollars.

Les ventes comprenaient un investissement de près d'un milliard de dollars dans la société de calcul en nuage Snowflake et la participation restante dans la société de médias Paramount Global.

La vente a laissé Berkshire avec 276,9 milliards de dollars de liquidités et d'équivalents, en hausse par rapport aux 189 milliards de dollars à la fin du mois de mars.

Berkshire n'a pas indiqué si elle avait vendu plus d'actions Apple depuis, mais Buffett a déclaré en mai s'attendre à ce que l'entreprise de l'iPhone reste la plus grande participation en actions de Berkshire à la fin de l'année.

Berkshire a vendu plus de 3,8 milliards de dollars d'actions de Bank of America, sa deuxième plus grande participation en actions, au cours du troisième trimestre. Elle a cessé de vendre au moins temporairement après que le cours de l'action de la banque a chuté de 12 % à partir de mi-juillet.

Au cours du deuxième trimestre, Berkshire a également réduit ses participations dans Capital One, Floor & Decor Holdings, Louisiana-Pacific et T-Mobile, et a augmenté ses participations dans Chubb et Sirius XM.

Buffett aura 94 ans le 30 août. Il dirige Berkshire depuis 1965.

L'investissement de Berkshire dans Ulta Beauty et Heico pourrait potentiellement stimuler la croissance des entreprises, car elles voient leurs actions augmenter en réponse à l'achat de Berkshire.

