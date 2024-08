- Berchtesgaden est en train de mettre en place un monument à la série "Watzmann détecte"

La série phare d'ARD "Watzmann Investigates" devient de plus en plus une attraction touristique populaire dans son lieu de tournage de Berchtesgaden. Une statue photo grandeur nature des détectives de la télé se dresse désormais dans le parc de la ville de 8 000 habitants, permettant aux fans de poser pour des photos, comme annoncé dans un communiqué de production. Elle présente Katharina Leonore Goebel (Commissaire Sophia Strasser) avec ses collègues acteurs Andreas Giebel (Chef Commissaire Benedikt Beissl) et Peter Marton (Commissaire Jerry Paulsen).

Les fans peuvent résoudre une affaire via une appli lors d'une visite des lieux de tournage

Les visiteurs de ce petit monument peuvent trouver un code QR pour leur téléphone, menant à une visite de 90 minutes des lieux de tournage. En tant que détectives amateurs, ils résolvent des tâches sur les sites d'origine à l'aide de l'appli spécialement développée "Sur les traces de Watzmann Investigates - Visite des lieux de tournage". Le travail de détective réussi est récompensé au centre touristique.

L'appli est présentée par l'actrice Goebel. "Je veux l'essayer avec Peter Marton sur le lieu de tournage dans les deux prochaines semaines après la fin du tournage actuel", a-t-elle déclaré. "Voyons si nous pouvons résoudre l'affaire dans l'appli."

L'actrice Goebel pense à la chanson "We Are Heroes"

À sa première rencontre avec sa propre silhouette en carton dans le parc, Goebel était à la fois fascinée et embarrassée : "C'est plutôt étrange que nous trois soyons maintenant debout en silhouettes en carton dans le parc. La chanson 'Monument' de 'We Are Heroes' m'est venue à l'esprit : 'Prends le marteau - ils nous ont construit un monument.' Goebel a ri, "J'attends juste que quelqu'un dessine une moustache sur moi. Mais si c'est le cas, j'espère que ce sera une moustache sympa et créative."

"Personne n'aurait imaginé il y a cinq ans, quand la série a commencé, qu'elle serait un tel succès", a déclaré l'éditeur responsable de Bayerischer Rundfunk, Antje Schlüter. Peu de lieux de tournage sont si réussis "qu'ils reçoivent une visite des lieux de tournage".

La série "Watzmann Investigates" est l'un des plus grands succès de la grille de soirée d'ARD. La dernière saison a en moyenne autour de trois millions de téléspectateurs et une part de marché de 13,6 %. Cela a fait de la production BR la deuxième série de soirée la plus réussie d'ARD en 2023. Les rediffusions sont actuellement diffusées les mercredis à 18h50 sur la première chaîne.

Les fans peuvent interagir encore plus avec leurs personnages préférés en participant au "Défi des silhouettes en carton" près de la statue, où ils peuvent poser à côté des figures grandeur nature des commissaires Sophia Strasser, Benedikt Beissl et Jerry Paulsen. La popularité de la série a conduit à cette expérience unique, combinant le travail de détective réel et virtuel.

Le succès de "Watzmann Investigates" a abouti à une gamme d'expériences uniques pour les fans, telles que la visite guidée par appli et le défi des silhouettes en carton, ce qui en fait un stand out parmi les séries phares d'ARD.

Lire aussi: