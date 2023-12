Benjamin Mendy, joueur de Manchester City, inculpé de quatre chefs d'accusation de viol et d'un chef d'accusation d'agression sexuelle

Le Crown Prosecution Service (CPS) affirme que les événements présumés ont eu lieu dans le Cheshire, au nord-ouest de l'Angleterre, entre octobre 2020 et août 2021 et concernent trois plaignants âgés de plus de 16 ans.

"Mendy, de Withinlee Road, Prestbury, a été placé en garde à vue et comparaîtra devant le tribunal de première instance de Chester le vendredi 27 août 2021", indique le communiqué du CPS.

Dans un communiqué publié sur le site du club, Manchester City a indiqué que Mendy "a été suspendu dans l'attente d'une enquête".

"L'affaire fait l'objet d'une procédure judiciaire et le club n'est donc pas en mesure de faire d'autres commentaires tant que cette procédure n'est pas terminée", peut-on lire dans le communiqué.

CNN a contacté les représentants de Mendy mais n'a pas reçu de réponse immédiate.

