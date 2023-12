Benjamin Franklin", la dernière plongée de Ken Burns dans l'histoire des États-Unis

Inventeur, poète et éditeur. Un "révolutionnaire réticent". Un propriétaire d'esclaves, puis un abolitionniste. Un diplomate. Et le père d'un fils qui est resté fidèle à la couronne britannique pendant la guerre, ce qui a créé un fossé entre eux.

Franklin était tout cela, comme l'expliquent les différents historiens sollicités pour faire la lumière sur lui. Comme le résume Joseph Ellis, Franklin était "un scientifique de calibre Nobel, le plus grand prosateur de sa génération et probablement le plus grand diplomate de l'histoire américaine".

Burns est resté remarquablement prolifique, avec notamment les productions en plusieurs parties de l'année dernière sur Ernest Hemingway et Muhammad Ali. Pourtant, "Benjamin Franklin" se rapproche de ses œuvres précédentes en privilégiant le son à la vue, 32 ans après que "The Civil War", l'émission révolutionnaire de Burns, ait établi le modèle.

En effet, le travail de Burns pour PBS représente l'une des marques les plus distinctives du format documentaire. À cette fin, on retrouve la narration toujours posée de Peter Coyote, tandis que Mandy Patinkin lit les paroles de Franklin, et que d'autres, dont Josh Lucas et Liam Neeson, prêtent leur voix à d'autres personnages clés. Dans une touche particulièrement agréable, Paul Giamatti incarne John Adams - dont le style diplomatique en faisait l'opposé du grégaire Franklin - 14 ans après l'avoir interprété dans la mini-série de HBO.

La première partie couvre les débuts de la vie de Franklin et se poursuit jusqu'au début de la révolution américaine, qui occupe la majeure partie de la deuxième partie. Elle aborde notamment les efforts essentiels déployés par Franklin pour s'assurer le soutien de la France, ainsi que sa réputation quelque peu exagérée d'homme à femmes au cours de cette période.

Le niveau de détail de Burns et du scénariste Dayton Duncan est, comme d'habitude, impressionnant, qu'il s'agisse des modifications, petites mais significatives, apportées par Franklin à la Déclaration d'indépendance (en y ajoutant "self-evident") ou de la complainte qu'il adresse à son fils, William, selon laquelle "tu vois tout à travers les yeux du gouvernement". Et bien sûr, il y a la phrase souvent citée de Franklin après la Convention constitutionnelle lorsque, interrogé sur le type de gouvernement qu'ils avaient structuré, il aurait répondu : "Une république, si vous pouvez la conserver".

Burns a toujours été habile, en particulier lors de ses apparitions promotionnelles, pour relier l'histoire au présent et, malgré un certain débat sur son authenticité, cet avertissement attribué à Franklin a trouvé un écho important ces derniers temps. "Benjamin Franklin" n'est peut-être pas aussi spectaculaire que certaines des autres œuvres de Burns, mais comme toutes, elle est à retenir.

"Benjamin Franklin" sera diffusé les 4 et 5 avril à 20 heures sur PBS.

