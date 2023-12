Ben Laden, le Hamas et l'argentier soudanais

Les relations d'affaires d'Abdelbasit Hamza, lié par les États-Unis à Oussama Ben Laden, s'étendent sur deux décennies et comprennent une entreprise chypriote, une société immobilière espagnole, un commerce d'or égyptien et une société basée au Soudan, sanctionnée par les États-Unis moins d'une semaine après les attentats du 7 octobre.

Il a été arrêté en 2019 au Soudan après la chute du dictateur Omar Al-Bashir et a été emprisonné pour avoir manipulé de l'argent du Hamas, entre autres accusations. Mais il n'a été sanctionné par les États-Unis qu'après l'attaque du groupe militant contre Israël le 7 octobre.

CNN, en collaboration avec la plateforme d'investigation israélienne Shomrim et le Consortium international pour le journalisme d'investigation (ICIJ), a découvert des détails sur le portefeuille d'entreprises de Hamza en Europe, qui fait partie d'un réseau d'actifs mondiaux dont la valeur a été estimée à plus de 2 milliards de dollars par les responsables soudanais de la lutte contre la corruption.

Ces nouvelles révélations interviennent sur fond d'allégations de détracteurs selon lesquelles Israël et les États-Unis auraient sous-estimé la menace posée par le Hamas et n'auraient pas fait assez pour freiner son réseau illicite d'intérêts commerciaux à l'échelle mondiale.

M. Hamza, qui a été libéré de prison en 2021 après qu'un coup d'État militaire eut renversé le gouvernement post-Bashir au Soudan, nie toute implication dans le financement du Hamas. Dans une réponse écrite à CNN, il a également nié toute relation avec Oussama Ben Laden. M. Hamza a déclaré qu'il avait été un "prisonnier politique" et qu'il avait été libéré par les autorités soudanaises en juin 2021 parce qu'il était "complètement innocent".

Udi Levy, qui a servi comme officier de renseignement dans les Forces de défense israéliennes (FDI) pendant 30 ans, affirme qu'il a informé le Premier ministre Benjamin Netanyahu en 2015 de la menace posée par les réseaux de financement du Hamas, mais qu'il n'en a pas été tenu compte. Le fait qu'Israël et les États-Unis n'aient pas agi plus tôt contre Hamza est "une grande négligence", a déclaré M. Levy dans une interview accordée à Shomrim, la plateforme d'investigation.

Le gouvernement israélien nie que ses actions de ces dernières années aient renforcé le Hamas. Interrogé sur le fait de savoir si le financement fourni par Hamza a joué un rôle déterminant dans l'attentat du 7 octobre, Ophir Falk, conseiller en politique étrangère de M. Netanyahou, a déclaré à CNN : "Comme nous l'avons répété, cette question et bien d'autres seront examinées après la guerre. Le cabinet de guerre du Premier ministre a ordonné aux FDI de détruire le Hamas et de libérer les otages. Israël se concentre pleinement sur l'accomplissement de ces missions. Toutes les questions seront abordées après la victoire totale".

Le département d'État américain n'avait pas répondu à une demande de commentaire de CNN au moment de la publication.

Les documents fournis à CNN par l'ICIJ à partir de la fuite "Cyprus Confidential" - un ensemble de plus de 3,6 millions de documents analysés par l'ICIJ et 68 partenaires médiatiques, dont Shomrim - montrent que Hamza est répertorié comme propriétaire d'une participation dans Matz Holdings, une société chypriote constituée en février 2005. Depuis sa création, Matz Holdings détient une concession lucrative pour l'exploitation de deux mines d'or en Égypte.

Hamza a vendu une grande partie de ses parts dans Matz Holdings la veille de l'éviction de son allié, l'ancien dictateur soudanais Omar Al-Bashir, en 2019, mais il détient toujours une participation de 10 % dans la société. Hamza possède également une société immobilière espagnole, frappée par des sanctions américaines visant des "actifs du portefeuille d'investissement du Hamas" environ une semaine après que des sanctions aient été imposées à Hamza lui-même.

Hamza détient sa participation dans Matz Holdings par l'intermédiaire du Zawaya Group for Development and Investment, une société basée au Soudan qui n'a été sanctionnée par le département du Trésor américain qu'en octobre pour avoir été liée au portefeuille d'investissement du Hamas.

Le département du Trésor l'a accusé d'avoir "des liens de longue date avec le financement du terrorisme" et a déclaré qu'il avait des liens historiques avec des sociétés soudanaises associées à Ben Laden, qui a vécu au Soudan dans les années 1990.

Jakob Bliggenstorfer, l'associé de Hamza dans Matz Holdings, a été contacté pour commenter les sanctions américaines par la société de médias suisse Tamedia, qui fait partie du consortium "Cyprus Confidential" de l'ICIJ. M. Bliggenstorfer a nié à Tamadia que M. Hamza avait des liens avec le Hamas et a qualifié les sanctions qui lui ont été imposées de "cas d'erreur d'identité".

En novembre, le Royaume-Uni a également sanctionné Hamza, mais il n'a pas encore été sanctionné par l'Union européenne.

Les hommes de l'ombre

À la suite de l'attaque meurtrière du Hamas contre Israël le 7 octobre, au cours de laquelle des militants ont tué 1 200 personnes et pris plus de 240 otages, des questions sont soulevées en Israël et au niveau international sur l'incapacité à étouffer la menace que représente le groupe soutenu par l'Iran.

M. Netanyahou a été accusé d'avoir sous-estimé le Hamas, ce qui a eu des conséquences mortelles. CNN et Shomrim ont précédemment rapporté comment Netanyahou a permis au Hamas de recevoir des millions de dollars dans des valises remplies d'argent liquide. Fournies par le Qatar pour des raisons humanitaires, la difficulté de contrôler des sommes d'argent aussi importantes a suscité des inquiétudes au sein du cabinet de M. Netanyahou, entre autres responsables.

Les réseaux financiers du groupe restent manifestement une question particulièrement controversée pour Israël. Mardi, les FDI ont déclaré avoir tué un Palestinien accusé d'être un important financier du Hamas dans le cadre d'une opération visant à "démanteler les sources de financement du Hamas".

Levy, l'ancien officier de renseignement des FDI, qui a dirigé l'unité économique du Mossad "Zalzal" jusqu'en 2016, a décrit Hamza comme faisant partie d'un groupe d'"hommes de l'ombre" gérant ces réseaux financiers au nom du Hamas.

"Ces dernières années, il [Hamza] est devenu une figure centrale du portefeuille d'investissement du Hamas", responsable de "dizaines de sociétés - apparemment légitimes" dont les revenus sont "destinés à financer les opérations du mouvement, y compris son activité militaire", a déclaré M. Levy dans une interview accordée à Shomrim.

Trop tard

Les autorités soudanaises ont arrêté Hamza en avril 2019, au lendemain de la chute de M. Bashir. Les biens de Hamza ont été saisis par les autorités civiles soudanaises. Le nouveau groupe de travail anticorruption du pays a inculpé Hamza en février 2021 pour, entre autres, richesse illicite et suspecte, blanchiment d'argent, corruption et financement du terrorisme. Hamza a ensuite été condamné à 10 ans de prison.

À la suite d'un coup d'État militaire au Soudan en octobre 2021, Hamza a été l'un des nombreux alliés de Bashir libérés de prison, et la saisie de ses biens a été annulée. D'anciens responsables soudanais affirment que cela a permis de laisser échapper une nouvelle occasion d'arrêter Hamza - et le Hamas.

"Nous nous sommes rapidement rendu compte que le réseau financier d'Abdelbasit était vaste et complexe", a déclaré à CNN Mohamed Al-Faki Suleiman, ancien chef par intérim du comité civil soudanais de lutte contre la corruption. "Il a investi dans le pétrole, l'hôtellerie, le marketing, les services contractuels et a acquis illégalement des millions d'hectares de terres.

M. Al-Faki a déclaré que des centaines de millions de dollars des actifs de M. Hamza sont toujours détenus en dehors du Soudan, bien que le groupe de travail soudanais ait signalé les fonds aux autorités américaines et européennes en 2019.

M. Al-Faki regrette que les États-Unis et d'autres pays n'aient pas donné suite aux conclusions du Soudan. "Tout ce que nous avons découvert s'est avéré vrai à 100 %", a déclaré M. Al-Faki. "Les sanctions américaines sont arrivées trop tard.

