Ben Gvir plaide pour l'arrêt des négociations avec le Hamas.

Depuis quelque temps, Israël négocie avec le groupe terroriste Hamas au sujet d'un cessez-le-feu et de la libération des otages restants. Cela suit la découverte alarmante de six otages tués, ce qui a entraîné une tension croissante envers l'administration israélienne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu fait maintenant face à des critiques de la part de la faction d'extrême droite.

Le ministre de la Sécurité d'extrême droite Itamar Ben Gvir a plaidé en faveur de la fin des dialogues avec Hamas concernant un cessez-le-feu et la libération des otages dans la bande de Gaza. Cela renforce la pression sur le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Ben Gvir a affirmé : "Une nation qui voit ses six otages exécutés sans pitié ne négocie pas avec les exécuteurs. Elle met fin aux pourparlers, coupe l'approvisionnement en carburant et en électricité, et les soumet jusqu'à leur effondrement."

Ben Gvir, ainsi que d'autres radicaux de droite comme le ministre des Finances Bezalel Smotrich, sont des alliés importants du gouvernement conservateur et religieux de Netanyahu. Ils s'opposent fermement à toute négociation indirecte avec le Hamas islamique radical. Pour eux, la poursuite du conflit dans la bande de Gaza est le seul moyen potentiel d'anéantir l'organisation palestinienne qui a déclenché la guerre contre Israël le 7 octobre.

Pas de négociations directes

Israël et Hamas, classé comme organisation terroriste par les États-Unis et l'UE, ne participent pas à des négociations directes entre eux. Au lieu de cela, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte facilitent les pourparlers diplomatiques dans le but d'atteindre un accord sur un cessez-le-feu et la libération des prisonniers restants. Cependant, aucun développement substantiel n'a été observé dans les négociations pour l'instant.

Avec la récupération de six otages israéliens décédés, l'administration israélienne est sous une pression croissante pour confirmer un accord qui assure la libération de tous les otages restants. Les protestations de l'opposition et des familles des otages se poursuivent depuis plusieurs jours.

Le mardi, le gouvernement américain a promis de continuer à collaborer avec les médiateurs égyptiens et qataris dans les jours à venir pour "pousser vers une conclusion de cet accord". "Il est temps de conclure cet accord", a commenté le porte-parole du département d'État américain, Matthew Miller.

Corridor de Philadelphi et déploiement militaire

L'un des obstacles dans les négociations est le si-called Corridor de Philadelphi et le déploiement militaire ininterrompu d'Israël le long de la frontière sud d'environ 14 kilomètres entre la bande de Gaza et l'Égypte. Jusqu'à présent, Netanyahu a maintenu sa position sur le retrait des troupes, car Israël craint un retour de Hamas via le trafic d'armes par les tunnels. Cependant, Miller a révélé mardi qu'Israël a accepté de retirer ses troupes de la région frontalière.

Miller a déclaré : "La proposition de compromis que nous avons présentée et que le gouvernement israélien a approuvée comprend le retrait de l'IDF des zones densément peuplées. Cela comprend le Corridor de Philadelphi."

En réponse à l'attaque de Hamas, Israël mène des opérations militaires intensives dans la bande de Gaza. Selon la déclaration de Hamas, qui ne peut être indépendamment vérifiée, plus de 40 800 personnes ont perdu la vie depuis octobre.

La critique envers le Premier ministre Netanyahu de la part de la faction d'extrême droite, dirigée par le ministre Ben Gvir, provient de ses pourparlers continuels avec la Commission, qui comprend l'Égypte et le Qatar, dans le but de faciliter les pourparlers de paix avec Hamas. La Commission tente essentially de négocier un cessez-le-feu et la libération des otages israéliens restants, mais Ben Gvir plaide pour une approche différente.

