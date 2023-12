Ben Affleck pourrait reprendre le rôle de Batman dans la suite d'Aquaman

En tout cas, les hommes qui les ont incarnés sur grand écran se sont retrouvés, Jason Momoa postant une photo de lui avec Ben Affleck sur son compte Instagram vérifié.

"Le film est en cours d'écriture, mais il n'est pas encore terminé, et il n'est pas encore prêt pour le tournage.

Cela a alimenté les spéculations selon lesquelles Affleck reprendrait effectivement son rôle de Bruce Wayne/Batman face à Arthur Curry/Aquaman de Momoa dans la suite à venir, "Aquaman and the Lost Kingdom" (Aquaman et le Royaume Perdu).

Momoa a également partagé sur ses Instastories une vidéo d'un groupe de touristes tombant sur le plateau de tournage d'"Aquaman", en plaisantant : "Eh bien, nous avons essayé de garder le secret".

Source: edition.cnn.com