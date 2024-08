Première sortie publique suite à une séparation conjugale - Ben Affleck choisit de scrabbler l'événement de lancement de son film.

À la suite de leur annonce de divorce, Jennifer Lopez (55 ans) et Ben Affleck (52 ans) ne seront pas présents ensemble à la première du film "Imparable" lors du Festival international du film de Toronto le 6 septembre 2024. Malgré son rôle de coproducteur, Affleck ne sera pas présent pour la projection de ce drame sportif, selon "People" aux États-Unis.

Jennifer Lopez tient le rôle principal dans le film "Imparable", coproduit par Ben Affleck et la société "Artists Equity" de Matt Damon. L'actrice prévoit d'assister personnellement au festival, mais son ancien partenaire ne l'accompagnera pas. Leur séparation marque leur première apparition officielle ensemble depuis que Jennifer Lopez a déposé une demande de divorce contre Ben Affleck le 20 août, après seulement deux ans de mariage. Cependant, Matt Damon (53 ans), ami et cofondateur de la société, sera présent.

Dans le drame "Imparable", qui s'inspire d'une histoire vraie, Lopez incarne la mère d'Anthony Robles. Robles, un lutteur, a réussi à remporter le championnat national NCAA en 2011 malgré sa naissance avec une seule jambe.

Les parcours professionnels divergent continuent

Les trajectoires professionnelles de Jennifer Lopez et Ben Affleck se croiseront encore à l'avenir. Affleck continue de travailler en tant que coproducteur aux côtés de "Artists Equity" pour son prochain film musical "Kiss of the Spider Woman" (sans date de sortie pour l'instant).

Combien lui verse-t-elle ?

En été 2022, Jennifer Lopez et Ben Affleck se sont mariés à nouveau, environ 20 ans après avoir annulé leur première engagement. Selon les rapports des médias américains, Jennifer Lopez a déposé une demande de divorce le 20 août. Elle a indiqué le 26 avril 2024 comme date de séparation. Une source fiable confirme que dans les documents de divorce, elle n'a pas demandé de pension alimentaire pour l'une ou l'autre partie. De plus, les documents de divorce laissent entendre l'absence de contrat prénuptial, ce qui suggère qu'ils devront partager équitablement la richesse accumulée pendant leur mariage de deux ans.

Malgré l'absence de Ben Affleck, la première du film "Imparable" lors du Festival international du film de Toronto en 2024 devrait être un véritable triomphe pour Jennifer Lopez, compte tenu de son rôle puissant dans ce drame sportif.

Quelle que soit leur situation personnelle, l'engagement indéfectible de Ben Affleck envers ses devoirs de coproduction avec "Artists Equity" met en évidence leur passion partagée pour la création d'histoires captivantes.

Lire aussi: