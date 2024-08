- "Belly Legs Po" reste à la première place.

Classement allemand des singles est toujours dirigé par la rappeuse Shirin David (29) avec sa chanson "Bauch Beine Po" - c'est maintenant la deuxième semaine. La plus haute nouvelle entrée est à la deuxième place "Miami" par le rappeur Apache 207, selon GfK Entertainment, le compilateur de classement officiel.

Les autres positions du top 5 de la semaine dernière ont toutes reculé d'une place. "Wunder" par Ayliva & Apache 207 passe de deux à trois, et "I Like The Way You Kiss Me" par Artemas passe de trois à quatre. "Stumblin' In" par Cyril prend la cinquième place.

Nouveau à la quatorzième place, la chanteuse britannique Charli XCX a réussi à obtenir la participation de la musicienne américaine Billie Eilish pour la remix de sa chanson "Guess".

Le phénomène de vieux tubes qui réintègrent les classements grâce à des émissions de télévision ou des films se produit actuellement pour l'ancien boys band N'Sync de Justin Timberlake : "Because l'anti-héros Deadpool danse sur N'Sync dans son film actuel 'Deadpool & Wolverine', leur tube 'Bye Bye Bye' devient viral sur TikTok. De nombreux fans créent leurs propres versions de la chanson de plus de 24 ans et l'aident à réintégrer les classements à la 51e place", explique GfK Entertainment.

Kollegah dirige les classements d'albums

Il y a également du mouvement dans les classements d'albums : le nouvel album de la star du rap Kollegah "Still King" - et probablement son dernier - entre à la première place. C'est son onzième album numéro un, selon GfK Entertainment.

Le groupe de K-Pop Stray Kids ("Ate") prend la deuxième place (en progression de sept la semaine dernière), tandis que le groupe de musique Die Schlagerpiloten ("Bonita") entre à la troisième place. Taylor Swift monte de cinq à quatre avec "The Tortured Poets Department", et Billie Eilish passe de neuf à cinq avec "Hit Me Hard And Soft".

Et une autre star de la pop : "La superstar Adele utilise l'élan de ses concerts à Munich pour réintégrer simultanément trois albums classiques : "21" (16), "25" (27) et "30" (38)."

