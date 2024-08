- "Belly Legs Po" est présenté comme l'hymne de l'été de 2024

Shirin D, la rappeuse, n'est pas nouvelle sur les tubes en tête de classement - aucune autre artiste féminine en solo n'a eu plus de chansons atteignant la première place qu'elle. À 29 ans maintenant, elle peut ajouter "Reine de l'été 2024" à ses titres, comme déclaré par GfK Entertainment, les traqueurs de classements basés à Baden-Baden. Son titre "Stomach Legs Hip" règne sur les classements des singles depuis quatre semaines consécutives.

Cela marque le troisième tube estival en allemand consécutif, après "Girl on the Horse" (de Luca-Dante Spadafora, Niklas Dee et Octavian) et "Layla" (de DJ Robin & Schürze).

Mais ce n'est pas tout - l'histoire de succès de Shirin D ne se limite pas à l'hymne de l'été 2024. Selon GfK Entertainment, "Stomach Legs Hip", sorti à la fin juillet, est le premier tube estival en allemand d'une artiste féminine. Il a debuté à la première place et a donné à Shirin D son septième tube en tête de classement, un exploit sans précédent pour une autre artiste féminine en solo.

Elle ne se contente pas de dominer les classements allemands, mais "Stomach Legs Hip" a également atteint la première place en Autriche (Austria Top 40) et la troisième place en Suisse (Official Swiss Hitparade). La chanson a été streamée plus de 30 millions de fois dans l'ensemble des trois pays.

La chanson coche toutes les cases d'un tube estival, selon GfK. Elle a un refrain entraînant qui se fredonne facilement, une mélodie contagieuse qui répand la positivité, et un rythme qui incite à danser. Le facteur viral joue également un rôle important dans la transformation d'une chanson estivale en tube estival. De nombreux fans et même des artistes comme Culcha Candela ont imité les pas de danse de la chanson sur TikTok, augmentant ainsi sa popularité.

Le succès de Shirin D en Allemagne dépasse la saison estivale de 2024, car son titre "Stomach Legs Hip" fait l'histoire en étant le premier tube estival en allemand d'une artiste féminine à debuter à la première place. De plus, l'Allemagne continue de dominer la scène musicale estivale, avec le tube de Shirin D devenant le troisième tube estival en allemand consécutif en tête des classements.

