Bella Hadid apparaîtra dans la troisième saison de la série Hulu "Ramy".

"Ramy", qui a valu au cocréateur Ramy Youssef deux nominations aux Emmy Awards, suit la vie d'un Arabo-Américain dans sa quête d'identité en tant que musulman vivant dans le New Jersey. La série, dont la première a eu lieu en 2019, a été renouvelée pour une troisième saison en juillet 2020.

Hadid, fille du promoteur immobilier Mohamed Hadid et de l'alumni de "The Real Housewives of Beverly Hills" Yolanda Hadid, a partagé l'annonce vendredi sur Instagram.

"AKA le tournoi de backgammon local. Meilleure distribution, meilleure équipe, meilleure émission. Honoré et excité", a légendé Hadid, 25 ans. "Yallaaaa @ramy. Si vous n'avez pas regardé les deux premières saisons.... allez-y. Courez. Tout de suite".

La sœur de Bella, la top-modèle Gigi Hadid, a été l'une des nombreuses personnes à se joindre à la célébration du nouveau rôle de Bella. "Tellement excitée ! !!!!!!!" a commenté Gigi sous le post.

On ne sait pas encore quand la nouvelle saison sera diffusée.

Dans la série, Youssef joue le rôle de Ramy Hassan, un Américain d'origine égyptienne qui lutte pour trouver un équilibre entre ses valeurs culturelles et religieuses et ses habitudes de millénaire américain. "Ramy" célèbre la foi musulmane tout en mettant à nu une foule de problèmes communautaires.

Bien que Ramy soit centrée sur un personnage américain musulman, la série a trouvé un large public parmi les millennials de diverses origines ethniques et religieuses qui pouvaient s'identifier à l'anxiété du personnage concernant sa vie sentimentale, ses aspirations professionnelles et ses parents autoritaires.

Youssef a été nommé pour deux Emmys, dont ceux de l'acteur principal exceptionnel et de la réalisation exceptionnelle dans une série comique, en 2020 et a remporté un Golden Globe pour la meilleure performance d'un acteur dans une série télévisée la même année.

Hadid a des racines musulmanes et palestiniennes dans sa famille, et s' exprime régulièrement en faveur de ces deux communautés.

Nadeem Muaddi, de CNN, a contribué à ce reportage.

Source: edition.cnn.com