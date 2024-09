- Behrens exprime son optimisme quant à un accord migratoire potentiel avec la CDU.

La ministre de l'Intérieur de Basse-Saxe, Daniela Behrens, est optimiste quant à la possibilité que la coalition du Sémaphore, l'Union et les États fédéraux trouvent rapidement un accord sur un plan visant à réduire l'immigration clandestine. "J'ai vu un fort engagement de la part de toutes les parties prenantes pour collaborer en vue d'améliorations substantielles en matière de migration et de sécurité intérieure", a commenté Behrens après les premières discussions mardi soir. La réunion a été organisée en raison de l'attaque présumée islamiste ayant fait trois morts à Solingen.

Elle a suggéré que "ce ne sera pas long avant que nous parvenions à un ensemble robuste de mesures parmi les forces démocratiques de ce pays, que nous pourrons ensuite mettre en œuvre de manière légale et efficace dans les plus brefs délais". Behrens a insisté sur le fait que "le public a le droit de s'attendre à ce que, en tant que démocrates, nous nous mettions d'accord sur des mesures qui doivent absolument être mises en place en ces temps difficiles".

Selon Behrens, des représentants de la coalition du Sémaphore, de l'Union et du gouvernement fédéral et des États se réuniront la semaine prochaine pour discuter de nouvelles politiques migratoires. La réunion s'est déroulée dans le secret.

L'Union estime que les déclarations du Sémaphore sont insuffisantes

Avant la réunion, les délégués de l'Union ont exprimé leur mécontentement face aux déclarations de la coalition du Sémaphore de la semaine précédente, le soi-disant "paquet de sécurité". Ils ont insisté sur la nécessité de limiter l'immigration clandestine.

Le "paquet de sécurité" comprend des stratégies dans trois domaines : une position plus ferme sur le rapatriement des demandeurs d'asile rejetés dans leur pays d'origine, des actions plus décisives contre le terrorisme islamiste et des réglementations plus strictes sur le contrôle des armes à feu. Le gouvernement fédéral l'a présenté en réponse à l'attaque présumée islamiste de Solingen ayant fait trois morts.

