Malgré le long voyage chez l'orthodontiste, plus de la moitié des enfants et des jeunes de Mecklembourg-Poméranie avant leur dentition corrigée. Selon une analyse sur plusieurs années de la caisse d'assurance maladie Barmer, 53,7 pour cent des jeunes de l'État ont bénéficié d'un traitement orthodontique aux frais de la caisse d'assurance maladie. Cette valeur est légèrement inférieure à la moyenne nationale de 54,7 pour cent.

Cependant, il existe également des différences régionales dans le nord-est. Dans les villes indépendantes de Rostock et de Schwerin, le quota était de 57 et 59 pour cent respectivement, tandis que dans le district de Poméranie-Occidentale-Greifswald, il était inférieur à 51 pour cent. Le fait que le quota soit constamment supérieur à 50 pour cent, contrairement à la Basse-Saxe ou Brême, montre que l'accès à l'orthodontie dans l'État est actuellement généralement satisfaisant, selon le président de Barmer en Mecklembourg-Occidental, Henning Kutzbach.

De plus en plus, les cabinets dentaires généraux dans les zones rurales du nord-est prennent également en charge les soins orthodontiques. À l'échelle nationale, cette part est de 13 pour cent, et en Mecklembourg-Poméranie, elle est de 17,6 pour cent. Kutzbach a salué les mesures prises par les associations médicales pour renforcer à la fois les soins dentaires et orthodontiques dans les régions structurellement faibles. En cas de prise de cabinet ou de nouvelle fondation, il y a "des fonds importants" disponibles.

Pour le rapport dentaire de Barmer, Kutzbach a déclaré que les données d'environ 50 000 enfants de huit ans dans tout le pays sur une période de dix ans, soit jusqu'à l'âge de 17 ans, ont été évaluées. Parmi eux se trouvaient également les données d'environ 1 700 jeunes de MV. L'analyse a montré que les filles sont plus fréquemment traitées orthodontiquement. Dans tous les États fédéraux, l'utilisation est constamment d'environ dix points de pourcentage plus élevée chez les filles que chez les garçons. "Les idéaux de beauté, la pression des pairs et les soins parentaux sont des raisons possibles pour lesquelles les malocclusions dentaires et maxillofaciales sont plus fréquemment demandées et traitées chez les filles que chez les garçons", a déclaré Kutzbach.

Selon le président de Barmer en Mecklembourg-Occidental, le rapport dentaire montre également que les enfants et les jeunes de l'État ne vont pas assez souvent chez le dentiste pour des examens de détection précoce. Surtout pendant l'enfance précoce, il y a encore trop peu de soins préventifs. Seulement un tiers des enfants jusqu'à l'âge de quatre ans ont eu des examens correspondants. "La prévention est importante pour détecter et traiter les maladies dentaires et maxillofaciales le plus tôt possible", a rappelé Kutzbach aux parents.

