- Beaucoup d'entrées illégales à la frontière polonaise

Les officiers de l'Inspection fédérale de la police de Pasewalk ont arrêté un suspect de trafic d'êtres humains au cours du week-end dernier dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et ont intercepté un total de 42 immigrants illégaux. Parmi eux figuraient 24 Somaliens, dont beaucoup étaient des mineurs, ainsi que dix Afghans, trois Syriens et cinq Iraniens, comme l'a rapporté la police.

Les individus ont été interceptés dans divers endroits, notamment à Pomellen, Nadrensee et Heringsdorf sur l'île d'Usedom. La plupart d'entre eux avaient été introduits en Allemagne par la route de la Biélorussie.

L'affaire de trafic d'êtres humains met en évidence le problème persistant de la migration, de nombreux mineurs Somaliens et d'autres nationalités cherchant refuge en Allemagne. L'arrestation du suspect et l'interception de ces immigrants soulignent la nécessité de renforcer le contrôle des frontières et les mesures de protection.

