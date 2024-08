- Beaucoup d'emprunteurs doivent payer le loyer

Chaque septième bénéficiaire de l'allocation chômage en Basse-Saxe et chaque treizième à Brême n'a pas vu ses frais de logement intégralement pris en charge l'an dernier. C'est ce qu'indique une réponse du gouvernement fédéral à une question de la fraction de La Gauche au Bundestag.

Dans ces deux États fédérés, ils ont dû sortir plus de leur poche que la moyenne nationale : l'écart de frais de logement était d'environ 103 euros dans tout le pays, 107 euros en Basse-Saxe et 105 euros à Brême.

Critique des valeurs de référence

Les frais de loyer et de chauffage sont pris en charge par l'État pour les bénéficiaires de l'allocation chômage, mais uniquement si l'appartement est considéré comme raisonnable. La superficie et le montant du loyer sont fixés par les communes selon des valeurs de référence régionales différentes.

De nombreuses associations sociales considèrent les limites de loyer fixées comme irréalistes, car les personnes concernées n'ont souvent pas la possibilité de trouver un appartement moins cher. Dans ce cas, l'argent qui devrait en outre être versé pour l'appartement de l'allocation chômage manque pour l'achat de nourriture, de vêtements ou les frais d'éducation.

La Basse-Saxe particulièrement touchée

La plus forte proportion de ménages qui doivent payer leur logement avec l'allocation chômage était en Rhénanie-Palatinat (17 pour cent), en Bade-Wurtemberg (15 pour cent), en Sarre (14,5 pour cent) et en Basse-Saxe (14 pour cent). À Brême, la proportion était de 7,7 pour cent.

La députée de La Gauche Heidi Reichinnek d'Osnabrück a critiqué le fait que l'écart de frais de logement avait encore augmenté malgré l'introduction d'une période d'attente l'an dernier. Pour les nouveaux bénéficiaires de l'allocation chômage, le loyer froid n'est pas vérifié pour sa raisonnabilité pendant un an, mais est intégralement pris en charge.

Des limites de coût plus élevées demandées

Les bénéficiaires à long terme tels que les parents solos, les proches aidants et les bénéficiaires de compléments n'ont pas été laissés pour compte et doivent toujours combler le manque à partir du taux standard, a déclaré Reichinnek. "Je trouve cela intolérable." Les limites de coût doivent être augmentées pour que les frais de loyer et de chauffage puissent être payés.

Le Parlement fédéral devrait prendre en compte la critique formulée par les associations sociales et les personnalités politiques comme Heidi Reichinnek, qui estiment que les limites de loyer fixées actuellement sont irréalistes et conduisent à ce que les bénéficiaires ne puissent pas se permettre des dépenses essentielles telles que la nourriture et les vêtements. Les écarts de frais de logement insupportables, notamment en Basse-Saxe, doivent être abordés en augmentant les limites de coût fixées par les communes.

