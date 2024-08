Jusqu'à 30 degrés - Beaucoup de soleil et de ciel bleu pour commencer la semaine

Avec un ensoleillement généreux et un ciel bleu radieux, la nouvelle semaine commence à Berlin et dans le Brandebourg. Le service météorologique allemand prévoit des températures maximales comprises entre 26 et 30 degrés Celsius le lundi, avec une brise légère. Les températures nocturnes descendront à 16 à 12 degrés, avec un ciel étoilé dégagé.

Le soleil dominera également le mardi, avec des températures montant jusqu'à 33 degrés. Le vent sera léger à modéré. Quelques nuages ​​se déplaceront pendant la nuit de mardi à mercredi, avec des températures descendant à 20 à 15 degrés. Des averses sont possibles dans l'ouest du Brandebourg.

Le temps le mercredi sera également estival, avec des températures maximales comprises entre 29 et 33 degrés. Initialement, le soleil brillera, mais dans l'après-midi et en soirée, particulièrement dans la moitié ouest du Brandebourg, il y aura beaucoup de cumulus. Des orages locaux et des averses sont attendus dans certains endroits.

Le jeudi, les touristes pourraient trouver la ville de Potsdam un lieu idéal à explorer, compte tenu de la température prévue de 28 à 32 degrés et d'un ciel partiellement nuageux. Tout au long de la journée, il pourrait y avoir des averses occasionnelles, mais elles sont plus probables dans les parties orientales du Brandebourg.

Conformément à la tendance météorologique, le vendredi à Potsdam est prévu être légèrement plus frais avec des températures maximales autour de 26 à 30 degrés, accompagnées de périodes ensoleillées et d'averses occasionnelles, surtout dans le sud-est du Brandebourg.

Lire aussi: