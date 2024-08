- Beaucoup de soleil dans MV

Le service météorologique allemand (DWD) a annoncé un temps estival pour le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale. Pendant la journée, le soleil est prévu briller presque en continu avec des températures allant de 27 à 31 degrés Celsius, selon le DWD.

Dans la nuit de mardi à mercredi, les températures sont attendues chuter jusqu'à 15 degrés Celsius et rester sèches. Pendant la journée, il sera initialement ensoleillé avec des températures allant jusqu'à 31 degrés Celsius, mais des averses sont prévues se développer en fin d'après-midi. De plus, bien que possible, des orages violents sont considérés comme peu probables.

