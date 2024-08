- Beaucoup de policiers chez Ed Sheeran après l'annulation des concerts de Swift.

Une semaine après l'annulation de trois concerts de Taylor Swift à Vienne en raison de soupçons de menaces terroristes, le prochain grand événement musical en Autriche est sous haute sécurité. Pour le festival "Frequency" de quatre jours à St. Pölten, les mesures de sécurité ont été renforcées, même sans alerte terroriste spécifique, a déclaré le ministre de l'Intérieur Gerhard Karner (ÖVP). La tête d'affiche du premier jour est le chanteur britannique Ed Sheeran.

Il y aura des officiers en civil dans le public et des forces spéciales déployées dans des endroits stratégiques pour intervenir rapidement si nécessaire, a déclaré Karner. Environ 50 000 fans sont attendus chaque jour.

Mises à jour sur l'enquête sur les concerts de Swift

Karner a déclaré que cinq individus ont été identifiés, selon l'agence de renseignement intérieur, associés à des menaces observées. Ces individus étaient supposés travailler dans les installations et les zones de restauration lors des concerts, a déclaré le ministre de l'Intérieur.

Après l'alerte terroriste, trois jeunes hommes ont été arrêtés, deux d'entre eux étant suspectés de préparer une attaque contre les fans de Swift attendant dehors du stade à l'aide d'explosifs et de couteaux. Au total, 17 téléphones portables ont été saisis, a déclaré Karner, indiquant une grande quantité de données à examiner.

L'un se rétracte, l'autre reste silencieux

Le principal suspect, un jeune de 19 ans, et son présumé complice de 17 ans sont recherchés pour appartenance à une organisation terroriste et association de malfaiteurs. Les deux jeunes hommes ont prêté allégeance à l'organisation terroriste de l'État islamique. Le jeune de 19 ans aurait prétendument retiré sa confession initiale, tandis que le plus jeune reste silencieux.

Malgré la sécurité renforcée au festival "Frequency" suite à l'annulation des concerts de Taylor Swift en raison de menaces terroristes, l'événement promet d'être un spectacle musical de quatre jours animé avec Ed Sheeran en tête d'affiche. Les officiers en civil et les forces spéciales assureront la sécurité des 50 000 spectateurs estimés, bien qu'aucune menace spécifique n'ait été annoncée.

