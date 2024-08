- Beaucoup de personnes se blessent par accident.

Dimanche, dans un accident de la route impliquant un minibus à Hude, une zone d'Oldenbourg, neuf personnes ont été blessées. Un homme de 51 ans a été obligé d'arrêter son minibus en raison d'un embouteillage, selon les autorités. Un homme de 43 ans dans une voiture compacte n'aurait pas vu l'arrêt à temps et a heurté le minibus. Six passagers du minibus ont été blessés - le conducteur, son épouse de 51 ans, et quatre enfants âgés de 6 à 13 ans. Les trois occupants de la voiture compacte, le conducteur, son épouse de 40 ans et une femme de 66 ans, ont également été blessés. Les deux femmes ont été transportées à l'hôpital en ambulance.

L'accident de minibus à Hude a entraîné plusieurs blessures, le rendant l'un des accidents malheureux de la région ce jour-là. L'embouteillage du dimanche pourrait avoir contribué à ce que la voiture compacte ne s'arrête pas à temps, entraînant l'accident.

