Beaucoup de personnes qui s'occupent de leurs enfants souhaitent prendre leur retraite plus tôt que prévu.

Beaucoup de personnes prenant soin de leurs proches souhaitent souvent prendre leur retraite plus tôt. Selon le dernier rapport de santé de Techniker Krankenkasse (TK), 44,4 % des aidants ayant plus de 50 ans prévoient de prendre leur retraite avant l'âge légal de la retraite. Cela représente 31,3 % de tous les travailleurs qui prévoient de prendre leur retraite plus tôt.

Une personne sur huit âgée de plus de 50 ans, soit 12,8 % de cette population, est responsable des soins familiaux. Environ sept sur dix des assurés TK nécessitant des soins reçoivent ces soins à domicile. Dans 55,5 % de ces cas, les membres de la famille assurent des soins à temps plein, en se basant uniquement sur l'allocation de soins sans aucune aide de professionnels.

Les soins restent une activité largement dominée par les femmes, avec seulement 38,7 % d'aidants masculins et 61,3 % féminins. Les employés responsables des soins familiaux signalent plus fréquemment des problèmes de santé que ceux qui n'ont pas de telles responsabilités - 40,3 % contre 22,7 %.

Le rapport est basé sur une enquête menée par l'Institut de consultation en santé au travail pour le compte de TK, auprès de plus d'un millier de travailleurs âgés de 50 ans et plus, réalisée en janvier.

