- Beaucoup de nuages et peu de soleil en Hesse

Beaucoup de nuages, peu de soleil : Les nombreux nuages et quelques orages continuent de rendre cet été moins estival. Aujourd'hui ne fait pas exception. Le service météorologique allemand (DWD) prévoit de nombreux nuages, des averses et des orages pour la Hesse, certaines régions risquant de connaître des pluies torrentielles et de la grêle. Au moins, les températures pourraient atteindre jusqu'à 28°C, ce qui serait chaud comme en été.

Les températures chuteront considérablement pendant la nuit de jeudi, avec une diminution des précipitations. Vendredi restera sec, avec des températures maximales de 24 à 27°C. Pendant la nuit de vendredi, les averses et la pluie devraient se calmer, mais certaines régions pourraient ressentir un certain frais avec des températures minimales de 11°C.

Vendredi, le DWD prévoit de la pluie dans certaines régions du nord, tandis que le sud restera sec. Des températures maximales de 24 à 28°C rendront la journée chaude comme en été. Au moins, de nombreuses régions pourront profiter de quelques rayons de soleil pendant le week-end, ainsi que de conditions sèches.

Malgré la prévision de conditions sèches pour vendredi, certaines régions du nord pourraient encore rencontrer de la pluie. Le frais dans l'air pourrait être perceptible dans certaines régions pendant la nuit de vendredi en raison de l'absence de pluie.

